Apelgren etter karantenen og konas alvorlige sykdom: – Kjempetøft

ARENDAL (VG) Michael Apelgren (32) fikk den revansjen han ville ha. Nå kan Elverum-treneren vinne gull i en sesong der han ikke bare har slitt med en måneds karantene på grunn av tre bevisste røde kort.

– Det har vært kjempetøft. Jeg har personlig gått gjennom veldig mye. Jeg har hatt en kone som har vært alvorlig syk også. Mange ganger har jeg vært alene med to små barn hjemme. Vi har kjempet veldig mye, sier Apelgren til VG etter den dramatiske seieren torsdag kveld.

Elverum slo tilbake og vant nervedramaet etter 30–29 over ØIF Arendal etter ekstraomganger i sluttspillfinalen. Dermed er Elverum tilbake i førersetet i kampen om Champions League-plassen. Søndag avgjøres alt hjemme i Terningen Arena.

Men den aller viktigste kampen for Apelgren har foregått på hans virkelig hjemmebane. Hans kone, Therese Albrechtson, fikk en såkalt «morderbakterie» i et sår på albuen på senhøsten.

– Hun var nær ved å dø, sier Apelgren.

– Vi hadde to kamper i uken og jeg måtte meg av barna på fem og ett år.

Det gikk bra med Therese – selv om armen var nær amputasjon.

Elverums sesong har vært god med både seriegull og nye klubbrekord med åtte poeng i Champions League – hvor Montpellier med fire franske verdensmestre ble slått.

Men NM-finalen i romjulen tapte Elverum etter en forferdelig avslutning mot Haslum. Avslutningsmarerittet gjentok seg søndag da ØIF Arendal vant 8–0 de siste 13 minuttene.

– Bare ett ord stor i hodet på oss før denne kampen: Revansje, forklarer Apelgren.

Elverum har vunnet sluttspillet fem år på rad og klarte å snu Arendals 14–10 ledelse ved pause i Sør Amfi.

– Alt står og vipper og jeg kjenner at jeg har alt å vinne. Jeg følte meg best i verden. Alle så på meg. Og det er det jeg liker, sier svenske Josef Pujol, som avgjorde for Elverum med to straffekast av beste sort. Sammen med keeper Morten Nergaards redninger og Tine Poklars innsatsfulle spill, var svensken nøkkelen til triumfen.

Elverum har igjen fordelen av hjemmebane, men tapte siste helg den første kampen i Terningen Arena.

– Det blir jevnt. Men vi var best i 70 minutter i dag og 47 minutter sist. Det må vi utnytte, mener Pujol foran sin aller siste kamp for Elverum. Det er uvisst til hvilken klubb den svært lovende svenske playmakeren går til.

Pujol var også innblandet da August Pedersen ble dømt for brøyt i ekstraomgangens aller siste sekunder. ØIF-trener Marinko Kurtovic mener at svensken gikk aktivt inn i situasjonen.

– Det kunne gått begge veier, men vi viste at vi er et veldig bra lag. Vi klarte å snu det etter pause. Vi fikk ny energi, forklarer Pujol.

Michael Apelgren fikk seg en tøff smekk da han i serieavslutningen sørget for at tre spillere pådro seg rødt kort. Planen var at spillerne skulle ha sonet ferdig alle karantener før sluttspillet. I stedet fikk svensken selv måneds karantene mens de tre spillerne alle måtte hvile tok to kampers pause.

Elverum-treneren vil ikke si noe mer om den saken, men den gir åpenbart motivasjon før den avgjørende finalen.

– Vi har kjempet lenge og nå skal vi kjempe som dyr i avslutningen for å ta dette her.