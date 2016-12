Anders Røe sendte Haslum til himmels

OSLO SPEKTRUM (VG) (Elverum-Haslum 26-28) Han jublet som en gal etter å ha scoret de to siste målene i cupfinalen. Anders Røe skjøt Haslum til himmels. Og til NM-gull

– Det beste du kan gjøre som håndballspiller. Den kuleste kampen og det er helt nydelig når vi drar det i land på den måten, sier Røe til VG etter Haslums første tittel siden 2013.

Røe og Haslum hentet opp Elverums ledelse og avgjorde alt da finalen sto og vippet på 26–26 i sluttminuttene. Over 2000 hvitkledde Elverums-supportere (5282 tilskuere) måtte gå betuttet hjem etter å ha hatt gullet nesten i lommen. Men 26-23-ledelsen ble forvandlet til 26-28-tap i de marerittaktige sluttminuttene.

– Jeg synes vi var det beste laget, men vi klarte ikke å stå mot Haslum, konstaterer Elverum-keeper Morten Nergaard.

Erlend Mamelund var tilbake på lagoppstillingen til Haslum etter sin skade, og kom på i de dramatiske sluttminuttene i Oslo Spektrum.

– Dette er jo spesielt morsom for Erlend Mamelund, som legger opp etter denne sesongen, kommenterte Ole Gustav Gjekstad under Eurosports sending.

– Det var avgjørende for seieren at han kom på banen, mener Anders Røe.

Men det var det innsatsfylte Vegard Sørlie Tennfjord (med hodebandasje), Simen Schønningsen (7 mål), Sander Øverjordet (3 mål), Thomas Kristensen (3 mål) og Anders Røe (5 mål) som tok de aller tyngste takene for Haslum, som også slo Elverum i seriekampen i desember.

– Det er deilig å ha flyt og bidra til at vi vinner, sier Schønningsen etter å ha levert årsbeste i NM-finalen.

De løftet sammen da Elverum ledet 19–15 og 12 minutter før slutt sto det uavgjort 21–21. Elverum rykket fra igjen, men Haslum kom tilbake på 23–23 ni minutter før full tid. Da tok Elverum-trener Mikael Apelgren time out.

– Det skuffer meg at vi bommer på de avtalene vi har på forhånd. Da begynner vi å tvile. Vi er kjempeskuffet, sa Apelgren til kanalen etter kampslutt.

Keeperhelt i sluttminuttene

Sloveneren Tine Poklar røk på en utvisning før venstrekanten Andre Lindboe bommet på en kjempesjanse for så å skaffe straffe og Haslum-utvisning i den neste kontringen. Supersikre Ivancsik ga Elverum ledelsen tilbake. Og økte til 25–23 i det neste angrepet.

Haslum kom opp på 26–26 etter en ny scoring av Schønningsen og venstrekant Sebastian Barthold. Så reddet Haslum-keeper Trond Tjemsland fra Erik Thorsteinsen Toft før Anders Røe ga Haslum ledelsen med et underarmsskudd minuttet før slutt. Både Tjemsland og Røe gjentok prestasjonen i sluttminuttet og satte den siste spikeren i favorittkisten.

– Trond kommer inn der og gjør noen viktige redninger på slutten. Så all honnør til Trond, sa keeperkollega Håvard Åsheim til Tjemsland under intervjuet med Eurosport etter kampen.

Elverum-keeper Nergaard reddet stadig flere baller utover i 2. omgang, men slapp inn de to siste. Forsvarskjempen på 206 cm, Aleksander Børresen, ble kåret til Elverums beste spiller etter å ha bidratt sterkt også i angrep. Erik Thorsteinsen Toft (4 mål), Nikolaj Mehl (6 mål) og ungarske Tamas Ivancsik (5 mål) markerte seg også fremover på banen for Elverum. Klubben har i tillegg til seriesuksessen i Norge har tatt åtte poeng på ni matcher i Champions League denne høsten. Størst oppmerksomhet fikk seieren over tidligere Champions League-vinner, Montpellier, i oktober.

Men torsdag ble det tap for Haslum i Oslo Spektrum.

– Vi gjør noen helt uforklarlige feil, sa Mehl etter kampslutt, mens han kikket bort på Haslum-laget som jublet med kongepokalen i hendene og konfetti i håret.

– Jeg er bare utrolig skuffet. Jeg syns vi styrer kampen, la dansken til.

Før pause var det hardt og temperamentsfullt mellom de to erkefiendene. Elverum ledet 15–13 etter en omgang som inneholdt både fem utvisninger og tilløp til håndgemeng ute på banen.

Danske Nikolaj Mehl holdt hodet kaldest med sine fem scoringer mens Anders Røe og Haslum stadig hang godt på serielederen.

De ga seg aldri og vant et fortjent NM-gull.