Åpningssmell for Larvik – tapte mot nyopprykkede Fredrikstad

OSLO/DRAMMEN (VG) (Larvik-Fredrikstad 25-28, Glassverket - Vipers 19-43) Et sterkt redusert Larvik-lag har fortsatt ambisjoner om å bli mestere, men fikk en blytung åpning på eliteseriestarten i håndball samtidig som Vipers knuste Glassverket.

– Vi kommer egentlig fra to ulike virkeligheter. Vi måtte få bort den respekten som vi hadde for Larvik. Taktikken fungerer ikke alltid hundre prosent, men i dag gjorde den det, oppsummerte Fredrikstad-trener Christer Karlsson da han ble intervjuet av handballtv.com etter seieren.

– Det å vinne borte mot Larvik er vel noe man i utgangspunktet gjør én av 50 kamper.

– Vi løper for lite begge veier. Det ble en kamp der Fredrikstad får en brukbar start, og det vipper hele veien. Skudduttellingen er ned mot femti prosent, og da er det vanskelig å vinne. I tillegg til at vi brenner fem straffer, og Fredrikstad vinner fortjent, sa Larvik-trener Tor Odvar Moen til handballtv.com etter Larviks andre hjemmetap siden 1999.

I mars tapte Larvik sin første seriekamp på nesten 16 år, men ble likevel mestere. I løpet av sommeren har det forsvunnet en rekke nøkkelspillere, og mot nyopprykkede Fredrikstad ble det en elendig start på sesongen for klubben som har dominert norsk kvinnehåndball fullstendig de siste årene.

Fredrikstad ledet med ett mål til pause, og holdt unna i 2. omgang og var oppe i en femmålsledelse.

Fredrikstad-keeper Jenny Caroline Sandgren ble kåret til banens beste spiller.

Vipers knuste glassverket

Det vart store kontraster mellom de to lagene som møttes i Reistad Arena søndag ettermiddag. Et hardtsatsende Kristiansand Vipers besøkte et Glassverket-lag som forrige sesong måtte fristille alle spillerne sine, og hovedtrener Geir Oustorp, på grunn av økonomiske problemer.

Det har også ført til at Drammens-laget er tippet nederst på tabellen av de fleste eksperter.





Med en autoritær Katrine Lunde bakerst, og en førstesekser bestående av Emilie Hegh Arntzen, Linn Jørum Sulland, Malin Aune, Kari Brattset, Jeanett Kristiansen og Vilde Kaurin Jonassen, hadde ikke Kristiansand-laget noen problemer med å dra i fra med en gang. Etter en litt treg start ledet de til slutt hele 23-5 til pause, og sluttresultatet ble overlegne 43-19.

Etter kampen var det naturlig nok Larviks smell som var tema også for Vipers-spillerne:

– Det er selvfølgelig veldig overraskende, men det sier litt om hvordan serien vil bli i år. Man må være på mot stort sett alle motstandere. Jeg synes det er mange bra lag, det kommer til å bli tett og man kommer til å gå på sånne smeller, så det er det vi må prøve å unngå, sier Linn Jørum Sulland til VG.

– Det er mye som skjer denne sesongen, så all honnør til Fredrikstad. De er robuste og tøffe, og de har mye fysikk å stille opp med, så hvis de får kampen inn i sitt spor tror jeg de blir tøffe å ha med å gjøre fremover, sier Vipers-trener Kenneth Gabrielsen som hadde følgende oppsummering av eget lag etter åpningskampen.

– Jeg fikk ikke så mye svar i dag egentlig. Når vi var konsentrerte og gjorde det vi skulle er det vanskelig å score mål på oss, også blir det litt forskjellige konstellasjoner på slutten, så det var ikke så mye svar å få. Det var en serieåpning, og den er ferdig. Det var greit å få en del plussmål.

PS! Larvik skal spille Champions League-kvalifisering, men først er det bortekamp mot Hønefoss i NM om tre dager. Og neste helg er det bortekamp mot Gjerpen.