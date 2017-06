19-åring matchvinner da håndballgutta snudde mot Sverige

(Norge-Sverige 22-21) 19 år gamle Magnus Abelvik Rød scoret i siste sekund og sørget for at Norge vant over Sverige.

Håndballgutta - uten Sander Sagosen - lå under nesten hele matchen, men takket være sluttspurten vant de sin andre kamp i turneringen i Elverum.

Torsdag vant de norske sølvvinnerne hele 36-30 over Island i sin første match.

204 centimeter høye Magnus Abelvik Rød skal fra høsten spille for ett av Europas beste håndballag, tyske Flensburg Handewitt. Han kommer fra Bækkelaget.

– Det var bare å dra i gang bowlingskuddet, smilte Rød til MAX etterpå.

– Det var ingen stor kamp fra meg framover, men bakover gikk det greit. Det viktige var at vi viste så god moral, sa matchvinneren.

Les også: Middels fornøyd Norge-sjef etter å ha slått Island

For landslagssjef Christian Berge er det viktige å spisse formen inn mot EM-kvalifiseringskampene mot Belgia og Litauen neste uke.

– Dette er en nyttig påminnelse om at nøyaktighet er viktig, sa MAX-ekspert Ole Gustav Gjekstad på direkten – mens Norge fortsatt lå under.

– Men det er en forferdelig god egenskap å vinne, sa Gjekstad noen minutter senere.

Christian Berge roste forsvarsspillet og målvaktene, men var ikke så fornøyd med det som skjedde fremover.

– Det er god øvelse å spille uten Sander, sa Berge i MAX-intervjuet.

Torbjørn Bergerud gjorde en glitrende 1. omgang i mål og bidro sterkt til at Sverige ledet bare 11-10 ved pause.

VEGGEN: Torbjørn Bergerud gjorde en veldig god 1.omgang for Norge mot Sverige. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Norge i ledelsen 65, men mot slutten av omgangen fikk Sverige et lite initiativ, som de holdt også utover i 2.omgang, da de til tider var oppe i tremålsledelse.

Les også denne: Nora Mørks tøffeste sesong: – Jeg har bitt tennene sammen og stått opp for meg selv

12 minutter før slutt sto det 20-18 til svenskene. Det var mye rart fra begge lag de neste minuttene, men to kjappe mål av Espen Lie Hansen og André Lindboe gjorde at Norge kom likt på 21-21 – og keeper Espen Christensen reddet i det neste svenske angrepet og hadde deretter en dobbeltredning.

Men det hjalp ikke etter som de norske spillerne bommet på skudd etter skudd. 25 sekunder før slutt tok Christian Berge timeout. Espen Lie Hansen skjøt via en svenske utenfor, André Lindboe løp som en gal for å ta innkast - og Magnus Abelvik Rød dundret altså inn 22-21.

Fikk du med deg denne? Christian Berge: Sagosen går rett inn i PSG

SJEFEN: Landslagssjef Christian Berge under håndballandskampen mellom Norge og Sverige i Terningen arena i Elverum fredag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Sverige slo Norge i to treningskamper før VM, men i selve VM ble Sverige utslått i kvartfinalen - mot Norges finalemotstander Frankrike.

Norge avslutter turneringen i Elverum med kamp mot Polen søndag (MAX kl. 18.00).