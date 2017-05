Norsk Champions League-triumf for Grimsbø og Mørk

(Györ – Vardar 31-30) Györ, med Kari Aalvik Grimsbø (32) og Nora Mørk (26) i spissen, ble for sterke for landslagskollega Camilla Herrem (30) og hennes Vardar i Champions League-finalen.

I sin fjerde Champions League-finale på fem år, viste Györ nok en gang hvorfor de omtales som verdens beste lag. Györ er årets gjerrigknark – laget som har sluppet inn færrest mål i Mesterligaen. Motstander Vardar er Mesterligaens mestscorende lag, Vardar, men selv de makedonske målmaskinene kom til kort mot Kari Aalvik Grimsbø i Györ buret.

Med Grimsbø og Nora Mørk i spissen, gikk de to norske landslagsspillerne seirende ut av finalen hvor de møtte landslagskollega Camilla Herrem.



Tidligere: Fantastisk Grimsbø sendte Györ til finale

Grimsbø og Mørk måtte riktignok ha ekstraomganger for å klare det, men endte opp som Champions League-vinnere med resultatet 31–30. Selv om Herrem fortalte at å vinne Champions League ville bety absolutt alt for henne, var hun en av de første til å omfavne sine norske landslagskolleger med klemmer og gratulasjoner.

Seieren smakte nok aller best for Grimsbø i Györ-buret. Siden 2006 har hun sanket gull etter gull med det norske håndballandslaget, ni totalt, men den internasjonale tittelen som klubbspiller har latt vente på seg. I dag var ventetiden omsider over.

Men det kunne fort blitt annerledes.

Jevnspilt og nervepirrende



Gjennom hele kampen var det en jevnspilt batalje mellom to fryktelig skuddsterke lag. Gjennom hele kampen var det et svært høyt tempo, tøffe dueller og flere tominuttere.

Etter en førsteomgang som var langt mer preget av fantastisk skyting og ikke like så godt fantastisk keeperspill, gikk Györ til pause med en tremålsledelse, med stillingen 15–12.

Les også: Sagosen hylles i Frankrike

Györ så ut som de var langt hvassere og mer «på» enn sine motstandere. Men, i andre omgange hevet Herrem og Vardar seg betraktelig, og kjempet seg sakte, men sikkert tilbake i kampen.

Fem minutter før slutt var det 24–24. Fire minutter før slutt var det 25–25. Med femti sekunder igjen sto det 26–26. Det var også stillingen ved full tid.

Ekstraomganger sto for tur.

Sterk sluttspurt



Mørk åpnet scoringsballet i ekstraomgangene da hun banket ballen i mål – og det la grunnlaget for Györs sluttspurt som sikret dem gullet. Med 31–30 i bagasjen ble det jubel for det ungarske laget.

Nora Mørk scoret på seks av ti skudd, og spilte en god kamp for mesterne. Camilla Herrem gjorde sitt aller beste for å overliste Grimsbø, og scoret på to av sine tre skudd. Györs Anita Görbicz ble ikke overraskende den mestscorende spilleren i kampen. Hun scoret syv ganger, på totalt ni avslutninger.

Les også: Herrem vender hjem til Sola

Grimsbø kom aldri opp på det fantastiske nivået hun viste i semifinalen mot Buducnost. Da vartet hun opp med imponerende 13 redninger på 26 skudd, mens i finalen ble det åtte redninger på 36 skudd. Det bryr hun seg nok lite om–ettersom det holdt til gull.

Etter kampen ledet Mørk an gullfeiringen på banen sammen med de andre Györ-spillerne, til ellevill jubel, sang og trampeklapp fra de grønnkledde supporterne.

De norske medaljegrossistene Grimsbø og Mørk klarer visst ikke å slutte å vinne. Dette var en etterlengtet Champions League-triumf for Györ, som til tross for alle finalene, ikke har vunnet siden 2014. Da, som nå, var det to norske landslagsspillere som kunne juble for gull, Heidi Løke og Katrine Lunde.