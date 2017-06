Nora Mørks tøffeste sesong: – Jeg har bitt tennene sammen og stått opp for meg selv

Nora Mørk (26) har spilt nesten 80 håndballkamper på 10 måneder. Det har gitt hennes beste sesong med gull både i Champions League og EM. Men også smertestillende tabletter og hard bruk av Györ-kontrakten for å få hvile.

– Jeg har bitt tennene sammen og stått opp for meg selv. Men det er vanskeligere å slå hånden bordet og be om hvile når man er ny i klubben. Jeg har pushet grensene mine langt håndballmessig, men det har vært verdt det, sier hun etter den første sesongen i Ungarn.

– Helt sinnssyke oppturer og nedturer, forklarer hun til VG under en paraply hjemme i Oslo. Mens resten av landslaget trener under solen i Portugal har håndballstjernen fått en liten pustepause.

– Det har gått på stumpene. Jeg har tatt mye smertestillende for å holde koken. Det er ikke farlig, men det gjør vondt når det gjør vondt, understreker hun.

STORT PUBLIKUM: Nora Mørk feirer med Györ-fansen etter Champions League-finalen. Klubben har fullt hus – 5000 tilskuere – på alle hjemmekamper i turneringen. Foto: Zsolt Szigetvary , AP

For fem år siden sto Nora Mørk i fare for å bli idrettsinvalid. Etter seks kneoperasjoner og to sesonger ute, kom hun tilbake. Aldri hadde hun trodd at det noen gang gikk an å spille så mye som denne sesongen.

Sammen med far og agent, Morten Mørk, fikk hun inn et helt avgjørende punkt i kontrakten med Györ. Hun kan nemlig selv bestemme når hun trenger hvile fra trening.

– Hvis jeg har vondt, er det ikke digg å trene. Jeg har brukt kontrakten. Det er ikke noe særlig kult, men jeg må gjøre det. Det gagner laget mer at jeg er frisk i beina.

Hun har spilt absolutt alle kamper for Györ siden hun kom rett fra OL med Norge i august i fjor. OL-bronsen var en stor skuffelse for Mørk etter at hun selv storspilte i Rio.

– Jeg har spilt alle kamper – 78 eller 79 – siden sist sommer. Det har vært utrolig gøy og utrolig kjipt. Å vinne Champions League, hadde jeg egentlig ikke turt å håpe på forhånd, forklarer hun etter 31–30 over Camilla Herrems Vardar i finalen i mai.

Det er helt andre dimensjoner over håndballen i Øst-Europa. Da herrelaget til Vardar kom hjem til Makedonia med Champions League-trofeet sist mandag, feiret 200.000 mennesker i Skopjes gater.

– Jeg tror ikke mange skjønner hvordan det er. Champions League-seieren var den villeste opplevelsen. Den beste håndballhelgen noen gang, beskriver hun.

Nora Mørk Født: 5. april 1991 i Oslo. Klubb: Györ. Tidligere klubber: Larvik, Njård, Aalborg og Bækkelaget. Landskamper: 98 (465 mål). Internasjonale triumfer: VM-gull og tre EM-gull. To seire i Champions League.

Forutsetningene hennes forandret seg tidlig i sesongen da Heidi Løke ble med barn.

– Spillemessig var det synd for meg at Heidi ble gravid. Det var ikke overraskende, men sesongen ble annerledes for min del. Jeg begynte å spille masse i forsvar og fikk mye mer ansvar og belastning. Det gjorde meg bedre.

– Har det vært din beste sesong?

– Resultatmessig sinnssykt bra. Så ja. Vi satte kronen på verket i Champions League. Jeg har gjort jobben min, scoret flest mål på laget, og har gjort det jeg kom for å gjøre, mener hun etter også å ha vunnet et suverent seriegull, men Györ tapte i april cupfinalen bittert mot rivalen Ferencvaros etter straffekonk.

Györ-trener Ambros Martin har gitt henne strammere tøyler enn hun var vant til fra Larvik og landslaget.

– Jeg har ikke fått bruke ballen så mye, men det har jeg heller ikke lyst til. Jeg er på det nivået at det er bare laget som gjelder. Det er det samme om jeg scorer eller ikke.

– Du mener å ha utviklet deg som lagspiller?

– Ja, jeg har vært knallhard på å sette laget først. Det har vært uvant å gå hjem med tre mål i protokollen, men det betyr ikke at jeg har spilt dårlig. Det er bra nok om laget vinner.

LITT FRI: Nora Mørk har litt over en uke fri hjemme i Oslo, men ikke uten håndball. Onsdag trente hun unge spillere i Kringsjåhallen i Oslo. Foto: Jostein Overvik

Men scoringene har ikke manglet.

Til sammen har hun satt inn nøyaktig 200 mål internasjonalt på 32 kamper for Györ (Champions League) og Norge (OL/EM).

I sommer kommer Stine Bredal Oftedal etter til Ungarn.

– Jeg gleder meg endelig å kunne vise henne hva som er kremen av kremen. Hva som er toppen av håndball, smiler hun og får landslagskapteinen som nabo i Györ.

Fredag tilslutter Nora Mørk seg håndballjentene på Algarve-kysten. I neste uke avsluttes en svært lang sesong med to kamper mot Frankrike i Follo Arena og Oslo Spektrum.

Så blir det endelig ferie med både Bredal Oftedal, tvillingsøsteren Thea og Amanda Kurtovic fra landslaget.

– Vi er en hel jentegjeng som drar til solen.