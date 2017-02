(Skjern – Bjerringbro/Silkeborg 27-20) Bjarte Myrhol (34) har hatt en stor karrière, men det har vært mye «nesten». Derfor smaker det godt med VM-sølv og dansk cup-tittel i løpet av bare ei uke.

Hans Skjern tok sitt tredje cupmesterskap i historien med 27-20 over Bjerringbro-Silkeborg søndag.

– Ei småfrekk uke, smiler Bjarte Myrhol når VG treffer ham på telefonen i en Skjern-garderobe med mange desibel.

– Kombinasjonen av VM-sølvet og dette gjør at det er ei håndballuke som er helt umulig å glemme. Det er sånne opplevelser du jobber og trener for. Som betyr alt for karrieren. Det er en utrolig god å følelse å sitte her i garderoben, høre på musikk, ta en god dansk øl og kose seg!

Bjarte Myrhol hadde 100 prosent uttelling på sine fire sjanser, og begynte feiringen lenge før dommerens sluttsignal.

– Det er så fortjent for en hedersmann som Bjarte Myrhol, sa Bent Svele på TV2-sendingen.

På seierspallen fikk Veslemøy (2) og Rasmus (4) være med og feire pappa, som hadde fått en gullhatt på hodet.

– Jeg gikk fra Bundesliga til Skjern for å få mer tid med familien. Jeg måtte kutte ned på antall reisedøgn. Her kombinerer jeg topphåndball med familieliv. Det er helt perfekt.

Serbiske Tibor Ivanisevic stengte Skjern-buret i 1.omgang. Han var på det meste oppe i en redningsprosent på utrolige 70, og Skjern var oppe 10-4-ledelse etter drøyt 20 minutter.

– Serberen var utrolig. Han er som å kjøpe et Flax-lodd og vinne en million, sier Myrhol.

Myrhol hadde tre av tre før pause. Skjern klarte effektivt å stoppe 211 centimeter høye Nikolaj Markussen, og de kunne gå i garderoben med 13-7-ledelse.

Bjerringbro-Silkeborg prøvde å ta inn ledelsen og var på det beste i 2.omgang tre mål bak Skjern. Men Myrhol og hans lagkamerater klarte å ro iland seieren. Serbiske Ivanisevic fortsatte også sitt storspill fra 1.omgang.

Bjarte Myrhol har hatt et ry som nesten-spiller. Seks sesonger i Bundesliga uten mesterskap og med flere knepne tap i avgjørende kamper i Champions League med Rhein-Neckar Löwen – som tok tittelen etter at Myrhol hadde gått til Skjern.

Selv om det har blitt både norsk og ungarsk mesterskap og to triumfer i EHF-cupen med Nordhorn og Rhein-Neckar Löwen, har ikke Myrhol vært bortskjemt med trofeer og medaljer. Derfor smaker VM-sølv og dansk gull i løpet av ei uke veldig godt for Oslo-karen.

På sin vei til finalen vant Skjern lørdag over Sander Sagosen og Aalborg. Sagosen fikk rødt kort i kampen.

At Bjarte Myrhol var tent kan illustreres med en voldsom krangel med motstandernes Michael V. Knudsen før pause.