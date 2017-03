Kurtovic og Malm Frafjord kan dra sammen til Romania

Champions League-vinner CSM Bucuresti er svært interesserte i å hente både Marit Malm Frafjord (31) og Amanda Kurtovic (25) til Romania.

VG har kilder på at en signering av de to norske landslagsstjernene kan være nært forstående. Det til tross for at Marit Malm Frafjord skrev ny toårskontrakt med Larvik så sent som i januar.

Rumenske DIGISport skriver at Bucuresti er i ferd med å sikre seg den dobbelt olympiske mesteren og Norges beste spiller – sammen med Nora Mørk – i EM-rett før jul.

En klausul gjør at Malm Frafjord kan rive sin nyskrevne LHK-avtale i to om det bare skjer før kommende månedsskifte.

– Hun kan gå ut av kontrakten før 1. april, bekrefter Larvik-trener Tor Odvar Moen til VG. Østlandsposten skriver at det kan skje. Moen opplyser til VG at Malm Frafjord for en uke siden opplyste både klubben og lagvenninnene om at hun kan komme til å benytte klausulen.

Malm Frafjord, Breistøl, Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Tine Stange er de eneste som hittil har skrevet under for Larvik. Gro og Anja Hammerseng-Edin legger opp, mens Sandra Toft og Sanna Solberg skal spille for danske Esbjerg kommende sesong. Frafjords strek-kollega Vilde Johansen har skrevet under med Tertnes.

– Jeg vil ikke si noe mer om spillerlogistikken enn at vi skal 14 spillere på kontrakt neste sesong, sier Tor Odvar Moen.

Amanda Kurtovic skal ha samme mulighet som Toft og Solberg, men vil langt fra få samme økonomiske uttelling om hun velger spill i Danmark. Hun sa i januar at det er uaktuelt å gå til en konkurrerende klubb av Larvik her i Norge.

– Jeg snakker med flere og vil gjerne ha en avgjørelse rask. Så få vi se hva jeg kommer frem til. Jeg vil gjerne spille for en klubb hvor jeg føler meg trygg og kan utvikle meg videre. Det er det viktigste, forklarte hun for et par måneder siden til VG.

Ifølge Tor Odvar Moen har Kurtovic ikke sagt endelig nei til Larvik.

Larvik har denne vinteren tatt tre av fire Champions League-poeng mot Bucuresti. Kurtovic (15 mål) og Malm Frafjord (8) har vært blant klubbens beste spillere mot det rumenske mesterlaget som har svenske Isabelle Guldén som sin største stjerne.

Hun har tidligere spilt med de to norske jentene i Viborg. Fra sommeren er også Cristina Neagu tilbake i fødebyen og skal spille for klubben som sist vær slo Györ i en svært dramatisk Champions League-finale.

Hverken Amanda Kurtovic eller Marit Malm Frafjord har besvart VGs henvendelser. Håndballjentene møter i kveld Russland i sin første kamp etter EM-gullet. Men begge Larvik-spillerne har meldt forfall til Golden League-turneringen i Frankrike.