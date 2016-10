(Esbjerg-Larvik 24-31) En snublende åpning i Champions League ble avløst av en maktdemonstrasjon borte mot Esbjerg for Larviks håndballdamer.

Det var topp mot bunn i Gruppe D. Danske Esbjerg var ubeseiret etter kampene mot Krim og Sävehof, mens Larvik stod uten seier med samme motstand i bagasjen.

I Frankrike fulgte lagene hverandre tett den første halvtimen. Linn-Kristin Koren Riegelhuth satte inn 14-13 like før pause, og sørget for at gjestene fra Vestfold gikk til hvilen med ledelse.

Så takket Larvik - anført av keeper Sandra Toft og Larvik-legenden Linn-Kristin Riegelhuth Koren for følget mot gruppelederen.

– De har møtt en hvit vegg, med oppofrende Larvik-jenter. Ikke bare tar de med seg to poeng, men de tar med seg en flott målforskjell i den innbyrdes kampen mot Esbjerg. De møtes jo i neste runde, den 5. november, kommenterte Frode Scheie under Viasats sending.

Åpnet 2. omgang med et smell

GOD: Linn-Kristin Riegelhuth Koren leverte en sterk kamp borte mot Esbjerg søndag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Riegelhuth Koren - som ble mamma i fjor høst - var ifølge Thorir Hergeirsson «helt på grensen» hva gjaldt OL-uttak.

Rutinen var avgjørende den gang. Og rutinerte «Linka» viste vei i starten av omgang nummer to. Som hun avsluttet før pause, startet hun den andre: Med scoring. Larvik ledet med to, og da deres danske keeper Sandra Toft Galsgaard leverte redninger helt bakerst ble det fort 13-17 i favør bortelaget.

– Larvik litt mer sånn vi kjenner dem nå, og de er på vei mot to viktige poeng, kommenterte Frode Scheie.

Esbjerg samlet seg noe etter åpningssjokket fra Larvik, men gjestene hadde fått avstanden de trengte.

Fra det 35. minutt og ut var Esbjerg aldri i nærheten, og fra det 50. minutt og ut økte Larvik ledelsen.

Blant annet anført av keeper Sandra Toft, som noterte seg for glimrende redninger og to scoringer.

– Der er det seier. To mål for Sandra Toft nå, sa Scheie idet Esbjerg tok det han omtalte som en «krampeaktig» time-out med to og ett halvt minutt igjen på klokka og 30-24 på lystavla i favør Larvik.

– Vi jobber knallhardt begge veier, var trener Tor Oddvar Moens korte åpningskommentar i lagets siste time-out.

Da var poengene allerede sikret, og Larvik kan se frem mot en høst i Champions League hvor de igjen er for alvor med i kampen om sluttspill.

Nå gjenstår tre kamper mot de samme lagene som de allerede har møtt. Først Esbjerg på hjemmebane 5. november, deretter venter svenske Sävehof på hjemmebane, før gruppespillet avsluttes den 19. november på egen parkett mot Krim Mercator.

PS! Glassverket tapte sin kamp mot Metz tidligere på dagen, og står uten poeng etter halvspilt gruppespill.