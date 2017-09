Lokalavisens bønn etter Larviks sjokktap: – Vi er litt skuffet

Larviks åpningstap mot nyopprykkede Fredrikstad sjokkerte håndball-Norge. Lokalavisen fulgte opp med en meget spesiell forside dagen derpå.

Larvik har vunnet seriegullet hvert år siden 2005, men i år holder de fleste Vipers Kristiansand som favoritter. Serieåpningen underbygde spådommene. Larvik gikk på et sjokktap mot nyopprykkede Fredrikstad, mens Vipers valset over svake Glassverket.

Østlandsposten har mandag viet hele forsiden til en bønn hvor det bes om å støtte LHK under tittelen: «La oss fylle Arena».

«Noen kommer allerede nå til å dele ut gullet til utfordrerne fra Våg (Vipers). Men LHK har mer å by på. Det har også Larvik. Bare 774 tilskuere møtte opp i Arena til den første seriekampen i det mange har kalt en skjebnesesong for laget vårt. Det LHK leverte mot Fredrikstad var bare for dårlig. Men bare 774 tilskuere i en Arena som tar 4.000 - det står til stryk» er noe av det avisen skriver.

– Det var noe som vi ikke har vært vant til. Larvikinger har virket mer engasjerte og nysgjerrige etter alle utskiftningene i sommer, så vi er skuffet over at det ikke var flere tilskuere på årets første seriekamp. Nå trenger spillerne tilsynelatende all støtte de kan få, sier Truls Lian, sportsleder i avisen.

STØTTE: Østlandsposten maner Larvik-folket til å støtte håndballaget. Foto: Faksimile Østlandsposten.

– Larvik blir bedre



Østlandsposten har tippet det lokale laget som seriemestere og sportslederen tror søndagens tap bare var en glipp. Larviks store navn som Amanda Kurtovic, Gro og Anja Hammerseng-Edin, Karoline Dyhre Breivang og Sandra Toft har blitt erstattet med unge spillere uten den samme erfaringen.

– Larvik blir helt klart bedre. Det var nok litt premierenerver, skader og mange nye spillere. De trenger litt tid.Vi har tippet Larvik på topp, noe som er naturlig etter så mange år på toppen, så blir sikkert Vipers tøffe, sier Lian.

Larvik-trener Tor Odvar Moen kalte kampen for rotete og mente det var ganske mye som gikk galt.

– Vi skal snakke om dette og komme tilbake, men det er dritkjedelig å tape en premiere med et såpass bra lag som vi har. Vi må se oss i speilet alle sammen, både vi som styrer dette og jentene, sa Moen til Østlandsposten.

Støttes av eksperter

Lian støttes av håndballeksperter som tror Larvik vil våkne.

– Det var et sjokk, men det er tidlig å felle en dom over Larvik allerede selv om de var veldig svake i går. De har kulturen og tradisjonen i veggene, og kan fortsatt henge med i toppen selv om de havnet bakpå nå, sier Bent Svele, TV 2-ekspert.

– Larvik er bedre enn det de viste søndag, men det er ikke noe tvil om at det er et annet Larvik-lag nå. Fra å ha et lag assosiert med landslaget er det nå et helt vanlig lag, mens Vipers har hentet inn mange spillere med landslagskaliber, samtidig som de drifter godt og har en strålende trener i Kenneth Gabrielsen, sier Frode Scheie, med over 100 landskamper, til VG.

I mange år har håndballfans klaget over lite spenning i den norske eliteserien. Nå snakker noen om at Vipers vil bli like overlegne i år som det Larvik har vært andre år.

– Det kan du si. Mye kan skje og Vipers kan gå på smeller, men det laget Vipers har ser ganske suverent. Vi ønsker oss jo spenning til siste kamp, men vi får se. Det er uansett synd at dette skjer på grunn av Larviks svake økonomi, sier Scheie, som også tviler på om Larvik og Vipers vil hevde seg i årets Champions League.

