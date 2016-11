Keeperen har blitt Elverums toppscorer

Han vet ikke om han skal le eller gråte. Men keeper Morten Nergaard (29) har bøttet inn mål for Elverums suksessrike håndball-lag i de to siste kampene. Larvik trener nå bevisst på å score i tomt bur.

– Det er artig å score mål for meg personlig, men få vekk den nye reglene så fort som mulig. For en nøytral tilskuer er det jo ikke så underholdende å se ballen gå inn i et tomt mål, sier Elverum-målvakten med ni scoringer på de to siste kampene til VG.

Hergeirsson: Spådde revolusjon under VM i fjor

I Champions League-møtet mot spanske La Rioja lørdag ble han lagets toppscorer med fire mål. Fyllingen fikk i Bergen sist uke fem baklengs signert Nergaards treffsikre høyrearm.

– Jeg har skutt 12 ganger og truffet på alle denne sesongen. På mine 10 tidligere sesonger har jeg kanskje scoret 5-6-7 mål, antar Morten Nergaard.

1. juli innførte Det internasjonale håndballforbundet reglen om at keeperen kunne byttes ut med en spiller uten spesialtrøye i angrep. Det har ført til at stadig flere lag satser på syv utespillere mot motstanderens seks i sitt angrepsspill. Og nesten alle lag bruker en ekstra angrepsspiller når de selv har en spiller utvist.

SKEPTISK: Larvik-trener Tor Odvar Moen er langt fra begeistret for den nye håndballregelen. Foto: Aleksandar Djorovic , NTB scanpix

Ved feil og bomskudd ender angrepssatsingen ganske ofte med at motstanderen setter ballen i det tomme buret før keeperen rekker å bli byttet inn igjen.

Elverum-mirakel: – Det er helt sykt

– Jeg er ikke noe glad i denne regelen i det hele tatt. Det er dørgende kjedelig for publikum at håndballen er blitt sånn. Men så lenge det er slik må vi utnytte muligheten, mener Tor Odvar Moen.

Larvik-treneren har snudd en vanskelig start på Champions League. Mye av forandringen er kommet etter at Gro Hammerseng & co. forrige helg kjørte på en ekstra spiller i angrep. Søndag løsnet det fullstendig da Sävehof ble slått 38-32 i Göteborg.

– Vi vant kampen mye fordi vi spilte syv mot seks. Sävehof-spillerne ble løpende sidelengs i forsvar i stedet for å støte ut på bakspillerne våre, forklarer Tor Odvar Moen.

Larvik-treneren minner om at både Champions League-finalen for kvinner og menn sist vår var store dramaer som gikk til ekstraomganger. Han mener regelendringen er helt unødvendig for å gjøre håndballen mer underholdende.

Tor Odvar Moen tror fordelene med syv angrepsspillere er større enn bakdelene. Larvik slapp selv inn fem mål i tomt bur i Sverige søndag, men hadde ingen problemer med å vinne kampen.

Også keeper Sandra Toft kom på scoringslisten. Den danske målvakten har scoret syv mål på sine åtte forsøk denne sesongen.

18-åring debuterer i EM: – Jeg var i sjokk

– Både hun og utespillerne trener litt på å plassere ballen over forsvaret og inn i det tomme målet, forteller Tor Odvar Moen.

Elverum-keeper Morten Nergaard har ikke trent mye på sine nye goalgetter-egenskaper. Høstens beste norske herrelag har utnyttet 7 mot 6-muligheten godt i starten av sesongen og overrasket flere av motstanderne i Champions League.

For Nergaard er det en ny virkelighet å stadig løpe ut på benken for å bytte ut og inn.

– Det er lett å glemme seg, men stort sett har det gått greit. Det verste er at jeg blir så fly forbannet når vi selv slipper inn baller i åpent mål. Aller helst ville jeg ha konsentrert meg om det som er jobben min: Å redde skudd, sier den nye toppscoreren.

Onsdag spiller Morten Nergaard for cupfinale i Oslo Spektrum mot Kolstad hjemme i Terningen Arena. Trønderne må passe seg for Elverums nye angrepsvåpen.