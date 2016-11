Knallhard vraking av Riegelhuth Koren

Hun leverte et svakt OL åtte måneder etter at hun ble mamma. Nå i høst er Linn-Kristin Riegelhuth Koren tilbake som toppscorer i Champions League. Likevel ble hun vraket fra EM-troppen.

OL-uttaket av den 32 år gamle mesterskapseksperten fremsto etter hvert som tvilsomt i Rio de Janeiro. Riegelhuth Koren klarte ikke å levere det hun skulle ute på høyrekanten og dro hjem med fire fattige scoringer og en bronsemedalje. Det så ut som tiden hadde blitt for knapp siden datteren ble født i desember.

Gjennom høsten har Larvik-spilleren heller ikke vært på sitt aller beste, men hun har tatt stadig nye steg. 31 mål på fire Champions League-kamper er uansett klasse. Ingen i Håndball-Europa kan matche det.

Derfor er det svært overraskende at Thorir Hergeirsson velger EM-debutant Malin Aune i stedet for spilleren som for to år siden scoret 10 mål på 10 skudd i EM-finalen.

Noen vil mene at Hergeirsson nå har bommet på Linn-Kristin Riegelhuth Koren i to uttak i løpet av fem måneder.

Ryddesjauen til landslagssjefen er omfattende etter at de defensive manglene på mange måter ødela et mulig OL-gull i Brasil. Keeper Katrine Lunde og forsvarsekspertene Mari Molid og Ida Alstad hadde ikke noe godt mesterskap og blir satt på sidelinjen nå. Det er som ventet.

Uttaket av Silje Solberg som målvakt var selvsagt etter storspillet i Danmark i oktober. Kanskje burde hun også ha vært i OL-troppen. I tillegg henter Hergeirsson inn igjen Stine Skogrand, Marta Tomac og Vilde Ingstad fra VM-troppen sist vinter.

Pluss debutantene Silje Waade og Kjerstin Boge Solås. Sistnevnte en svært spennende 18-åring som på sikt kan bekle sentrale roller både i forsvar og angrep. Venstrehendte Waade er ikke hentet inn for å dekke opp angrepsroller, men den atletiske Byåsen-spilleren skal dekke opp for gravide Heidi Løke i forsvar.

Det blir ingen liten oppgave, men mulig for en spiller som imponerte i debuten for en måned siden.

Heidi Løke lar seg vanskeligere erstatte i angrep. Hun har i snitt vært verdens beste håndballspiller de siste årene og er navet det norske angrepsspillet dreier seg rundt. Det har fungert nært optimalt i både OL (bronse), VM (gull) og EM (gull).

Nå trenger motstanderne ikke lenger bekymre seg for om de gir bort en millimeter for mye til Løke. Det gir muligheter for å presse bakspillerne Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen betydelig mer.

Heidi Løkes fravær kan naturligvis være forskjellen på gull og 5. plass i EM. Marit Malm Frafjord er en god og erfaren erstatter og Vilde Ingstad vil ta nye steg bak henne. Men det er uansett en stor forandring å miste Løke.

Nora Mørk har taklet det svært godt for Györ. Hun banket inn 11 mål mot den regjerende mesteren Bucuresti i den første Champions League-kampen etter at Løkes graviditet ble kjent. Strekspilleren Yvette Broch fulgte etter henne på toppscorerlisten.

Det forteller at angrepsspillet kan løses uansett av en spiller på Nora Mørks nivå. Kanskje kunne den notoriske målscoreren Linn-Kristin Riegelhuth Koren med 971 landslagsscoringer på samvittigheten, også ha betydd en klar forskjell i Sverige rett før jul.

Men det tror ikke Thorir Hergeirsson.