Kaster omdømmet i søpla

Kommentar Det er naivt å tro på en toppidrett uten fusk, fanteri eller forsøk på å tøye regelverket til bristepunktet. Likevel er det all grunn til å kjempe for at visse grunnidealer blir respektert.

15. desember 2009 satt jeg på Old Trafford som korrespondent for VG.

I presserommet hadde ryktene begynt å surre før kampen. Da det var tid for den sedvanlige «team sheet»-utdelingen, var det åpenbart at her var det noe innmari rart. For de elleve Wolverhampton-boss Mick McCarthy hadde plukket ut til å møte Manchester United, var rett og slett ikke de beste spillerne han hadde.

Ti endringer var gjort fra serierunden før, da ulvene slo Tottenham.

Forklaringen viste seg å være ren kynisme: McCarthy ville ikke slite ut spillere mot storlaget, for å styrke sjansen for at de vanlige førstevalgene hans skulle slå Burnley i påfølgende runde. Det endte med en absurd fotballkamp, der et svakt United til slutt kunne spankulere inn til en klar seier, mens bortefansen sang i vei om billettprisen for å se på reservelaget.

I etterkant ble Wolves-manageren bøtelagt med rundt en kvart million kroner – for å ha brutt regelen (E20) om at man må stille med et «full-strength team». Siden skjedde det samme med Blackpool, før regelen ble moderert i Premier League. Men du skal ikke lenger tilbake enn til i fjor før 12 klubber i Football League fikk til sammen 600.000 kroner i bot for å stille med et for svakt lag.

Nå er noe av den samme problemstillingen oppe i norsk håndball.

Nei da, saken mot Elverum er ikke helt parallell med ovennevnte, men like fullt reises det interessante spørsmålet: Er det greit å svekke hva man stiller med bevisst – av ren kynisme? Uavhengig av hvordan valget kan påvirke andre lag?

Og om det ikke er et direkte regelbrudd – hva med en uskreven regel om «fair play» i idretten?

BEVISST TAKTIKK: Trener Michael Apelgren misliker karantenereglene, og innrømmer at spillerne sørget for å bli utvist med vilje. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Håndballsaken handler om at fire Elverum-spillere pådro seg rødt kort med vilje i kampen mot Lillestrøm, for å stå best mulig rustet til sluttspillet. Nå må disse stå over siste serierunde, men er klare til første sluttspillkamp, i et system der man står over for hvert annet røde kort. Samtidig kan det påvirke utfallet av bunnstriden at Elverum stiller med et svekket lag i siste serierunde.

Nå er saken på håndballforbundets bord, etter at Lillestrøm har anmeldt det TV2-ekspert og jurist Randi Gustad kaller «i grenseland mot kampfiksing».

Saken får gå sin gang, men selv om det eventuelt ikke skulle være grunnlag for formelle sanksjoner, viser den behovet for jevnlige diskusjoner om etiske grenseganger i idretten. For hva slags signal sender det til unge håpefulle på tribunen, som ser voksne ta seg til rette i strid med spillets ånd?

Toppidrett handler om å gjøre mye for å vinne, der draktholding, filming og uthaling av tid trolig alltid vil være der. Men handler det om å gå så langt?

Det er vanskelig å sette en krystallklar grense for hva slags forseelser mot fair play som berettiger hva slags reaksjonsform. Men kampen for rettferdighet må alltid må ligge i bunnen for idrettens verdier.

Der Elverum-trener Michael Apelgren, som skal ha for at han i det minste erkjente faktum, bør ta en tominutter i tenkeboksen om det er dette imaget laget hans skal ha.

For det han gjorde mot Lillestrøm, er direkte selvskading av omdømmet.

Som du nesten må hete Mick McCarthy for å synes at er greit.