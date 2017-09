Storhamar-kapteinen takker lagmiljøet for støtten etter at hun og samboeren fikk den tunge beskjeden før helgen.

– Det er selvfølgelig veldig trist, og det er et sjokk når det skjer. Men vi er så heldige at vi har en jente på to år, så det å komme hjem til henne var god medisin for oss, forteller Kamilla Sundmoen (32) til VG.

Torsdag forrige uke fikk hun og samboeren Anders beskjed om at deres andre barn ikke ville bli født. Hun spontanaborterte i ellevte uke, skriver Hamar Arbeiderblad.

Sundmoen, som både er Storhamars kaptein og daglige leder, brukte helgen på å bearbeide hendelsen, men fant sammen med samboeren raskt ut at det beste var å være åpne om det som har skjedd – selv om det at så mange vet det gir en ekstra påkjenning.

Det viktigste var å unngå rykter, og å kunne gå raskest mulig videre.

– Jeg kan ikke noe for det, det er bare sånn livet er. Det skjer med mange, men de fleste slipper at så mange får vite det. Det er like tøft for dem også, men de kan ta prosessen på hjemmebane, sier Sundmoen til VG.

– Folk vil oss vel



Onsdag morgen var hun tilbake i trening, etter at hun sammen med samboeren fant ut at det beste var å fortsette å leve som vanlig.

– Vi begynte i helgen å legge planer for hva vi gjør nå, og vi tenkte at håndballen er fin, sier Sundmoen.

Foreløpig går det i løpe- og styrketrening, men hun forteller at det har vært godt å møte lagvenninnene igjen.

– Det er folk som vil oss vel. I tillegg får jeg tankene på noe annet, og jeg ser glede ved å komme tilbake. Det har bare vært greit, sier hun.

Sundmoens håp er å være tilbake i kampform i oktober, men hun stresser ikke med akkurat det.

– Jeg må være god nok. Jeg orker ikke en prosess hvor jeg ikke er god nok og det føles kjedelig. Jeg må kjenne at det er moro, sier hun.

Håper åpenhet kan hjelpe andre

Etter at Storhamar-kapteinen var åpen om spontanaborten, har hun fått mye støtte fra andre som har fortalt at de har opplevd det samme.

Sundmoen håper at det at hun har stått frem og snakket åpent om det som har skjedd, kanskje kan hjelpe andre i samme situasjon.

– Hvis noen føler støtte i det, så er det absolutt bra. Det er ikke mange som prater om det, men hvis jeg kan være en som prater om det, så er det bare fint, sier hun.

