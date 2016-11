Hannah spilte VM som mann - stoppes som håndballkvinne

Hannah Mouncey (25), som for tre år siden het Callum og spilte herre-VM for Australia, får ikke lov til å spille håndball mot kvinner etter at hun skiftet kjønn.

Den egentlige årsaken skal, ifølge australske The Daily Telegraph, være at hun er for stor og kan komme til å skade motstandere. Den offisielle årsaken er at hun foreløpig ikke har fullført et krav om hormonbehandling etter kjønnsskiftet.

– Hun er fortsatt en høy 187 centimeter høy kvinne og veier 100 kilo eller noe deromkring, og er større enn alle andre med en fysisk fordel og større muskelmasse. Vi må beskytte de andre spillerne, sier en kilde til avisen.

– Ulempe å være stor



Håndballforbundet i Australia skal angivelig frykte at de ikke har en forsikringsordning som dekker skade på spiller – hvis Hannah Mouncey skulle forårsake den.

– Om seks måneder vil jeg fortsatt være 187 centimeter og stor, og ikke noe vil være forandret. Alle som tror jeg har en fordel av dette, tar feil. Å være høy innebærer at jeg har ekstra vekt å dra på og ikke kan løpe så fort som jentene, sier Sydney-fødte Hannah Mouncey.

Det hevdes at Hannah Mouncey i henhold til den internasjonale olympiske komite, IOC, må ha gjennomgått en hormonkur over 12 måneder før hun kan regnes som kvinne med rett til å spille håndball med og mot spillere av samme kjønn.

Spilte OL-kvalik i fjor



Hun må altså vente seks måneder før hun vil få tillatelse til å spille.

Hannah Mouncey skal ha et nivå av den mannlige kjønnshormonet testosteron som langt underskrider IOCs krav. Men selv det tatt i betraktning, ville ikke den bestemmende myndighet i australsk håndball gi henne klarsignal til å spille håndball for et lag fra hovedstaden Canberra.

– Ingen var beredt til å bryte reglene, sier kilden om avgjørelsen som styret i Australias håndballforbund fattet sist torsdag - rett før Hannah Mouncey hadde håpet å kunne delta i en turnering for sitt nye kvinnelag.

Hannah Mouncey spilte 22 kamper for Australias landslag for menn, som mann og under navnet Callum. Hun deltok blant annet i VM i 2013 og OL-kvalifiseringen til Rio i fjor, og startet hormonbehandlingen for å kunne skifte kjønn i november.

– Sterk støtte



Ifølge et intervju med Mouncey i The Canberra Times, bestemte Callum Mouncey seg for å bli kvinne mens han satt ved svømmebassenget på et hotell i Qatar for tre år siden.

– Å kunne ha spilt håndball som kvinne for første gang etter skiftet, ville ha betydd mye med tanke på å føle seg normal igjen, sier Hannah Mouncey til The Daily Telegraph.

Håndballforbundet hevder at hun fikk beskjed om det sannsynlige utfallet av saken for fire uker siden, og generalsekretær Bronwyn Thompson uttaler at de har gitt henne «sterk støtte.»