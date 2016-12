Toppklubb hevder spillerne kjørte 4,5 ganger rundt jorden - på ett år

Trener og eliteseriespillere i håndballklubben Oppsal mottok 717.000 kroner i kjøregodtgjørelse bare i løpet av 2013. Det tilsvarer en kjøretur 4,5 ganger rundt jordkloden.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

For regnskapsårene 2014 og 2015 skal det etter hva VG erfarer også være utbetalt svært høye beløp i kjøregodtgjørelser i klubben.

Oppsal håndball har, eller har hatt, profilerte navn som Amanda Kurtovic (nå Larvik), Anne Kjersti Suvdal, EM-klare Malin Aune og Izabela Duda i stallen de siste årene.

I 2012 brukte klubben nesten 1,2 millioner kroner på kjøregodtgjørelse. Beløpet er ikke splittet opp på de ulike lagene i årsberetningen som gjelder for dette året. Det opereres i stedet med en sekkepost.

TIPS OSS: Vet du noe om saken? Kontakt VGs journalist.





I 2013 derimot, er oppsettet tydeligere fordelt på ulike avdelinger i klubben.

Årsberetningen forteller at «damer A», samt lagets trenere, brukte 717.000 kroner på kjøregodtgjørelse. Samtidig var det totale lønnsbudsjettet til klubbens kvinnelag på drøyt 300.000 kroner.

Tallene får Terje Wick Andresen til å reagere kraftig. Han jobbet som fysisk trener og kostholdsveileder i Oppsal frem til oktober 2014. Da skar forholdet seg.

– Dette forteller meg at det har vært drevet ulovlig i håndballklubben. Det har vært forsøkt å snu en klubb fra økonomisk ruin på kort tid. Og med de tallene fra regnskapene som omhandler kjøregodtgjørelser er det ikke vanskelig å skjønne at det har snudd fra negativt til positivt siden det ikke betales skatter og avgifter, sier han.

Til sammenlikning brukte Larvik håndballklubb bare 81.495 kroner på kjøregodtgjørelse i fjor. Det var fordelt på 17 spillere, 7 personer i støtteapparatet og 7 personer i administrasjonen.

TORSDAGENS SPORTSOPPSLAG: Dette er coveret til VG sporten i papir torsdag. Foto: Faksimile

– Når lønnsbudsjettet til Oppsal til rundt 20 spillere totalt er på 300.000 kroner og kjøregodtgjørelsene er på 1,2 millioner, så skjønner du at det må være veldig mye rart, sier Wick Andresen.

Han har vært i en åpen konflikt med Oppsal de siste årene. De to partene har også møtt hverandre i rettsvesenet i forbindelse med en tvistesak om utleie av lokaler i Oppsal Arena. Wick Andresen legger derfor ikke skjul på sin motivasjon for å stå frem.

Så du denne? Tvinger NIF-toppene til full åpenhet

Men han er ikke den eneste som reagerer på det han har sett i Oppsal håndball.

En person med kjennskap til økonomien i klubben – men som av personlige årsaker ikke ønsker å stå frem med navn i VG – bekrefter at det er blitt utbetalt bilgodtgjørelser som en del av lønnsbetingelsene. Beløpene for bilgodtgjørelse blir av vedkommende karakterisert som «ekstremt høye».

VG sitter på årsberetningene i klubben fra 2012 og 2013. Tilsvarende dokumenter for 2014 og 2015 nekter styreleder Christina Bøttger å vise frem. Det ble gjort på årsmøtet respektive år, og kun overfor klubbens medlemmer. Nå er dokumentene historie, mener Oppsal-lederen.

– Vi har per dags dato ikke gjort noe galt. Alt er gjort etter boka, sier Bøttger.

Så du denne? Avslørte skattefusk i 2. divisjonsklubb

Hun er også er sentral i Oppsal-sponsoren CleanIt. Styrelederen ønsker ikke å bruke tid på å sende eposter til journalister eller andre ikke-medlemmer i Oppsal, forteller hun.

KRITISK: Tidligere Oppsal-ansatt Terje Wick Andresen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

I Molde skriver høyskolelektor Odd Anders Bøyum-Folkeseth på en avhandling om skatt og idrett. Han kommenterer ikke anklagene rundt Oppsal håndball, men sier på generelt grunnlag at triksing der lønn kamufleres som kjøregodtgjørelse, vil spare partene for skatt, samt en idrettsklubb for arbeidsgiveravgift.

Et bokettersyn avdekket nylig hvordan fotballklubben Nest-Sotra utbetalte kjøregodtgjørelse i strid med skattereglene. Ifølge Bergensavisen fikk flere spillere i 2. divisjonsklubben våren i 2015 et brev i postkassen. De skal ha blitt krevd for de pengene de skulle betalt i skatt, eller dokumentere den store kjøremengden de hadde levert inn.

Ifølge Bøyum-Folkeseth har idrettsklubber to åpninger til å utbetale kjøregodtgjørelse:

# Kjøring til bortekamper eller på trening og treningsleir et annet sted enn i den vanlige treningshallen.

# Spillere kan få opp til 50.000 i godtgjørelse for kjøring mellom bolig og normal arbeidsplass, mot at godtgjørelsen pluss vanlig lønn ikke overstiger disse 50.000 kronene.

– Hver eneste tur skal skrives ned som en reiseregning med klare krav til innhold. Formålet, hjemkomsten og reiserute er noe av det som skal nedfelles, sier høyskolelektoren.

– Hvor utbredt er triksing med kjøregodtgjørelse i norsk idrett?

– Det vil jeg helst ikke uttale meg om, sier han.

Christina Bøttger skriver følgende i en epost til VG:

«Revisor og årsmøte har godkjent våre regnskap. Vi har ingen ting og skjule. Terje W. Andresen sitt motiv ser du rimelig klart her».

Oppsal-lederen skriver også at Høyesteretts ankeutvalg 29. november i år forkastet anken fra Cardio Kickboxing, ved Terje Wick Andresen, mot Oppsal Håndball.

«Dermed har saken vært prøvd for alle rettsinstanser og er nå endelig avsluttet i Oppsal Håndballs favør. Tvisten mellom Cardio Kickboxing og Oppsal Håndball oppsto da Oslo kommune overtok driften av Oppsal Arena. Cardio Kickboxing fikk tilbud fra Oslo kommune om fortsatt leie, men da på andre premisser» skriver Bøttger.

PS! Oppsal ligger på syvendeplass i kvinnenes eliteserie i håndball etter ni spilte kamper.