Tirsdag morgen presenterte assistenttrener for kvinnelandslaget i håndball Mia Hermansson Högdahl landslagstroppen til de kommende EM-kvalifiseringskampene.

De norske kvinnene skal møte Ukraina og Sveits i EM-kvalifiseringens to første kamper, henholdsvis 27. september og 1. oktober. Assistenttrener Mia Hermansson Högdahl sto for presentasjonen av troppen, da hovedtrener Thorir Hergeirsson ikke var til stede.

18 spillere har blitt tatt ut, selv om man bare kan ta ut 16 i troppen. Det betyr at to spillere må ut av troppen.

Jeanett Kristiansen er med i en kvaliktropp for første gang. Den erfarne målvakten Kari Grimsbø er ikke med da hun ennå ikke er tilbake for fullt etter at hun var unden kniven. Högdahl kunne fortelle at hun er i gang med opptreningen, og at det treningen går bra for hennes del.





Kristin Venn, som gjorde sine saker bra i kampene mot Frankrike i vår, er heller ikke med. Heidi Løke er heller ikke tatt ut i den norske landslagstroppen.

VGs håndballjournalist Jostein Overvik, tror det kan bli kamp om venstrekanten.



– Med Camilla Herrem og Sanna Solberg, i tillegg til Jeanett Kristiansen, som har spilt kant og ikke back på landslaget, kan det bli kamp om venstrekanten. Det er på venstrekanten og på keeperplassen Norge er best utrustet, sier han.

Norge skal møte Sveits, Ukraina og Kroatia i sin EM-kvalifiseringsgruppe.

– Sveits er kanskje det laget som er svakest i gruppen, Ukraina og Kroatia er relativt like, Kroatia har vært i mesterskap, det har ikke førstnevnte. Men Ukraina viste gode takter mot Spania. Vi vet ikke helt hvem som er sterkest av de, men det er gode lag med lange tradisjoner. Vi har respekt for de, sier Höglund om de kommende motstanderne.

Her er den norske troppen:



Målvakter: Silje Solberg, Katrine Lunde

Bakspillere: Mari Molid, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Tonje Løseth, Silje Waade, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Amanda Kurtovic.

Flerposisjonsspillere: Jeanett Kristiansen, Stine Skogrand

Kantspillere: Camilla Herrem, Sanna Solberg, Marit Røsberg Jacobsen, Malin Aune

Linjespillere: Kari Brattset, Vilde Mortensen Ingstad