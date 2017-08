Heidi Løke trekker seg: – Jeg er ikke dum

Heidi Løke (34) dropper kveldens seriestart mot Camilla Herrem (30). Håndballstjernen kan likevel komme raskere tilbake på banen enn da hun for første gang ble mor for 10 år siden.

– Jeg er ikke dum. Det et greit å ta litt hensyn til kroppen. Jeg mangler styrke i mage og rygg. Det er noe annet å spille trenings- enn seriekamper. Et annet trøkk, forklarer Løke til VG. Hun var spillesugen etter tre mål mot Larvik i generalprøven.

– Seriestarten betyr mye. Men det kommer ting som er viktig senere også. Nå handler det om å være litt fornuftig.

Hun blir hjemme med Oscar (to måneder i dag). Løke ser Sola-Storhamar fra stua hjemme i Sandefjord sammen søsteren Lise, hennes nyfødte sønn og resten av familien.

Svoger Arne Senstad leder Storhamar på Vestlandet der Herrem gjør comeback i moderklubben Sola etter 11 år i andre klubber.

– Vi har kjørt et par tøffe økter nå og har tatt denne avgjørelsen. Det ville vært dumt å gå på en smell selv om det er svært fristende å ha Heidi med i den situasjonen vi er i, sier Senstad. Storhamar mangler nemlig også sitt midtpunkt Kamilla Sundmoen (graviditet) og den skadde trioen Anne Kjersti Suvdal, Gabriella Juhaz og Malene Aambakk.

Det har gått bare 62 dager siden Heidi Løke ble tobarnsmor. I 2007 født hun sønnen Alexander i 13. august og kom på banen for Aalborg 31. oktober–80 dager. Den gangen ble Løke riktig nok forsinket av at overgangen fra Gjerpen ikke gikk i orden.

Nå kan hun komme til å spille mot Glassverket 13. september–76 dager etter fødselen.

– Det er det en mulighet for. Jeg merker at jeg er langt fra der skal være nå. Jeg trente med Storhamar både mandag og tirsdag, men er helt enig i at jeg ikke er kampklar nå.

Mange i håndballmiljøet tror Heidi Løke er på plass når Thorir Hergeirsson tar ut VM-troppen i begynnelsen av november. Men landslagssjefen varslet i VG mandag at det ikke er noen selvfølge.

– Vi planlegger for et VM uten Heidi, hun er realistisk og vet hva dette handler om. Vi får ta det i den rekkefølgen. Landslaget skal ikke være et VM i å komme raskt tilbake etter fødsler, sier Hergeirsson.