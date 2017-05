Får snart sønn nummer to – så vil Heidi Løke trene med gutta

I helgen kan hun vinne Champions League uten å være på banen. Heidi Løkes sønn nummer to kommer i juni. Til høsten blir det trening med herrespillere i tillegg til Storhamar.

Løke er på plass i Budapest når Nora Mørk og lagvenninnene i Györ lørdag møter Buducnost i semifinalen. 34-åringen kan vinne sin fjerde triumf i Champions League fra tribuneplass. Dette blir den endelige avslutningen på seks år i Ungarn. Etter at barnet er født midt i juni begynner hennes nye håndballiv. Løke skal spille for Storhamar, men bo hjemme i Sandefjord.

Fikk du med deg? Camilla Herrem vender hjem til Sola

I vestfoldbyen ønsker tidligere landslagssjef Gunnar Pettersen å ha Løke med på 1. divisjonsklubben Sandefjords treninger. Det unge herrelaget tapte nettopp kvalik for eliteserien.

GRAVID: Heidi Løke er gravid i åttende måned. Her er hun sammen med broren Frank Løke, som i sin tid spilte 167 landskamper for Norge. Foto: Privat

– Heidi Løke er helt rå. Jeg er helt sikker på at våre spillere kan lære noe av henne, sier Pettersen til VG. Han har denne uken fått ja fra Løke. Hun kommer gjerne på Sandefjord-treningene når det passer.

– Jeg kommer ikke til å være på Hamar alle dager i uken. Jeg er glad for tilbudet fra Gunnar. Men det blir nok først til høsten. Du starter ikke å trene med gutta rett etter å ha fått et barn, ler Løke.

Fra sist høst: Løke flytter hjem til Norge

10 år etter at hun fødte Alexander kommer snart sønn nummer to. Graviditeten har – som sist – gått svært greit for Løke.

– Jeg har vært heldig og har fått trent hver dag. Det kribler veldig nå. Jeg har lyst til å spille igjen. Alle småskadene jeg hadde i fjor er leget, forklarer hun.

I tillegg til Mørk og Kari Aalvik Grimsbø i Györ er Camilla Herrem involvert i kvinnehåndballens Final 4 i László Papp-arenaen. Hun avslutter oppholdet i makedonske Vardar med å kjempe om klubbhåndballens gjeveste trofé. Alle de tre norske spillerne er på Årets Lag i Champions League. Det er også Larviks Marit Malm Frafjord.

Leste du? Løkes kjæreste best i kroppsbygning, høydehopp og håndbak

– Jeg mener Györ er favoritter, men semifinalen mot Buducnost blir tøff. De er gode etter at (Christina) Neagu og (Dragana) Cvijic ble kvitt skadene, sier Heidi Løke.

Buducnost feide Larvik ut i kvartfinalen. Sluttspillfinalen mot Vipers blir avslutningen for mange av stjernene i LHK. Men Løke tror hennes tidligere klubb kommer til å hevde seg.

Champions League-avslutningen Lørdag kl. 15.15: Buducnost-Györ Lørdag kl. 17.45: Bucuresti-Vardar Søndag kl. 15.15: Bronsefinale Søndag kl. 17.45: Finale

– De har fortsatt spillere som har vært med på mye, minner hun om.

Hennes egen klubb ble slått ut at Vipers i sluttspillets semifinale. Heidi Løke har ingen tro på at hun er ferdigspilt i Champions League etter overgangen til Storhamar.

– Nei, jeg har god tro på at vi kan kjempe om Champions League-plass, sier hun.

Heidi Løke har ikke spilt for landslaget siden OL i Rio. Hun har klare ambisjoner om å komme tilbake etter nedkomsten – kanskje allerede under VM i Tyskland i desember.