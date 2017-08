Onsdag gjør Heidi Løke (34) comeback i norsk håndball. Motspiller Camilla Herrem (30) har skaffet barnevakt. Nå skal begge trene med herrespillere for å holde internasjonalt nivå etter hjemkomsten.

Sola og Storhamar åpner for alvor den norske håndballsesongen med seriepremieren i Åsenhallen. Heidi Løke har bare hatt et problem før Storhamar-debuten på Vestlandet: To måneder gamle Oscar mangler barnevakt.

Men den jobben tar Herrems ektemann, Steffen Stegavik, etter en telefon mellom dem søndag kveld.

– Selvfølgelig. Det er ikke noe problem. Det er kjempekoselig at Steffen kan være behjelpelig, sier Herrem – som selv gjør comeback i moderklubben Sola etter 11 år i andre klubber.

NYKOMMER: Heidi Løke gjør comeback i eliteserien for Storhamar bare to måneder etter at Oscar ble født. Motstander er Camilla Herrem og Sola. Foto: Jostein Overvik

– Det er mer enn imponerende at Heidi allerede er tilbake på banen, sier landslagskollegaen, som siden 2008 har spilt sammen med Løke for Norge. Mandag møttes de på topphåndballens «Avkast» i Oslo.

– Camilla har sagt at det kan godt hende at Steffen roper på meg om Oscar gråter, ler Løke og ser ikke bort fra Sola kan ha et hemmelig våpen om hun lykkes for godt på banen.

Løke trente allerede seks dager etter barnefødselen, scoret tre mål i treningskampen mot Larvik i forrige uke, mens synes fortsatt hun veier «4-5 kg» for mye etter fødselen i slutten av juni. Hun kan fort komme til å spille et kvarter i hver omgang.

– Eller mer, som den spillesugne Løke foreslår. Svoger Arne Senstad trener Storhamar. Løke skal etter planen trene med Hamar-klubben tre ganger ukentlig og etter hvert to med Gunnar Pettersens herrespillere i Sandefjord.

Saken fortsetter etter videoen om treningen Løke ikke vil anbefale andre mødre rett etter fødselen.

Pendlingen til Hamar tar to og en halv time hver vei.

– Det høres verre ut enn det er, mener Løke og mener hun helt fint kan få logistikken til å gå opp med god hjelp av både Storhamar, søsteren Lise Løke (som også nettopp har fått barn nummer to) og familien hjemme i Sandefjord.

Hun tar ting steg for steg, men er ikke fremmed for å spille VM for Norge i desember. Landslagssjef Thorir Hergeirsson tar det i tilfelle som en hyggelig overraskelse.

– Vi planlegger for et VM uten Heidi, hun er realistisk og vet hva dette handler om. Vi får ta det i den rekkefølgen. Landslaget skal ikke være et VM i å komme raskt tilbake etter fødsler, sier Hergeirsson.

– Jeg er langt fra god nok nå. Så får vi se hva som skjer, sier Heidi Løke selv.

Camilla Herrem slet med sin gamle hælskade i vår og har også tråkket over den siste uken.

– Men seriestarten skal jeg spille uansett om det gjør litt vondt. Vi teiper opp foten, lover hun.

I likhet med Løke tyr Herrem til herrehåndballen for å holde nivået. Herrem kommer fra Vardar Skopje som tapte Champions League-finalen for Løkes Györ i vår. Sola blir uansett et par hakk ned. En gang i uken skal hun trene med 1. divisjonslaget Nærbø – der mannen Steffen Stegavik er den store spilleren.

– Det blir tøft, men jeg tror dette er veien å gå, sier hun.

Herrem og Stegavik har vært gift i fire år og har nå flyttet hjem til sitt nykjøpte hus på Sola. Redet står klart og Herrem innrømmer at barn frister.

– Men de tar så lang tid å lage, fleiper hun og lover at i første omgang skal prioritere Sola. Herem har en klar ambisjon om å spille Tokyo-OL i 2020, men utelukker ikke at hun blir mamma på veien.

– Det er veldig koselig med barn, men det passer ikke akkurat nå.