Heidi Løke (33) blir ikke med i håndball-EM i desember. Hun er gravid og venter sitt annet barn. Håndballeksperter mener Norge nå er svekket til mesterskapet neste måned.

– Dette er stort for oss. Bjørn (Olsson) og jeg er veldig, veldig glade for dette og gleder oss sammen med Alexander (sønnen), sier Heidi Løke til handball.no.

– En svekkelse

– Barnet er ventet i juni. Det er litt spesielt å offentliggjøre nyheten så tidlig i svangerskapet, men av hensyn til kampene i tiden framover var det nødvendig å få nyheten ut nå. Jeg ønsker jo ikke å risikere noe fram til fødselen.

– En svekkelse av det norske laget, fastslår TV 2-ekspert Bent Svele.

– Det er ikke mulig å erstatte verdens beste strekspiller, det har hun vært i mange år, sier Svele til VG.

– Heidi kanskje den spilleren som motstanderne har mest respekt for, og som derfor binder opp flere motspillere. Sammen med målvaktene mener jeg hun har vært den viktigste norske spilleren gjennom mange år, mener eksperten.

Vil tilbake på banen

– Målet mitt er å komme tilbake på både klubb- og landslag etter fødselen. Jeg tror at jeg fortsatt har en del gode år igjen i topphåndballen. Jeg fikk jo god trening i hvordan man kommer i toppform etter at Alexander ble født, og planen er å gjøre det samme en gang til - hvis alt går greit. Kanskje jeg rekker VM i 2017? sier hun lurt.

– Hadde du spurt meg for et år siden ville jeg sat at dette hadde vært dramatisk for Norge. Men jeg synes Marit Malm Frafjord har vært god i det siste, sier tidlige Larvik-trener og Eurosport-ekspert Ole Gustav Gjekstad.

– Likevel er dette en svekkelse for Norge, men jeg tror fortsatt Norge kan gjøre det bra i mesterskapet, mener Gjekstad.

Saken oppdateres!