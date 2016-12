Ungarn-sjefen: – Norge store favoritter til å vinne EM

HELSINGBORG (VG) (Ungarn-Norge 23-24) Hun reddet og reddet. Kari Aalvik Grimsbø (31) viste attpåtil hvordan man scorer mål. Det holdt så vidt for Norge.

De norske håndballjentene slo Ungarn og er klar for sin åttende (!) EM-semifinale på rad. Motstander i Göteborg fredag blir sannsynligvis Frankrike, men det kan også bli Nederland eller Tyskland.

Norge er allerede gruppevinner, og vil møte toeren i gruppe 1.

– Jeg synes både Nederland og Frankrike ser veldig gode ut. Det blir tøft uansett. Men vi kan i hvert fall ikke spille som i de to siste kampene. Da kommer vi ikke langt, sier Veronica Kristiansen.

Folkebørsen: Her kan du vurdere spillerne

– Det er en slitekamp. Jeg føler at jeg sier det samme hver gang jeg står her. Vi venter på at vi skal komme opp i fart, det andre giret, sier Camilla Herrem til VG.

Norge spiller sin 11. semifinale i historiens tolvte EM. Over halvparten av europamesterskapene (seks av elleve) har gitt gull til EM-spesialistene fra Norge.

– Det er flott. Vi har nådd vårt overordnede mål, som er at kvinnelandslaget skal kjempe i toppen i alle mesterskap, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

– Så vet jeg at både trenere og spillere har en drøm om noe mer enn det, og så gjelder det for oss å bli litt mer stabile og få litt flyt. Da kan det se riktig bra ut, sier han.

– Det holdt hardt



Ungarns danske trener Kim Rasmussen tror på nok et EM-gull til Norge.

– Jeg ser Norge som store favoritter – enda en gang. Sterkt konsept, god fysikk og noen individualister som kan avgjøre kamper. Som Norge gjorde i dag, sier han.

At semifinalen ble spikret allerede tirsdag kveld, kan de fleste jentene takke målvakt Kari Aalvik Grimsbø for – og en sluttspurt fra Nora Mørk i Northug-klassen.

– Nora rettet opp noe av feilprosenten mot slutten. Viktig, sier Hergeirsson.



Les også: Herrem skuffet over bildene fra håndball-EM

I en trøblete match var Grimsbø «årets sprellekvinne», spesielt i første omgang. Hun sto ofte i veien for Ungarn-forsøkene, og med et prosjektil fra eget bur smalt hun dessuten inn en vanvittig scoring.

– Jeg ser at keeperen er på vei mot Camilla (Herrem), og vi har liksom snakket om at hvis vi ser en mulighet til å skyte direkte i mål, så skal vi gjøre det. Heldigvis, sier Grimsbø til VG i pressesonen i Helsingborg Arena.

De andre norske spillerne så litt tunglærte ut, og det ble en spennende kamp i Helsingborg Arena – før Nora Mørk virkelig tok tak mot slutten. Da sa Norge «adjø» til Ungarn.

– Veldig godt for meg å score på alle straffene, sier Nora Mørk, som satte seks av seks straffer.

– Vi sto bra i forsvar, og Kari sto godt i mål. Men angrepsmessig fungerte det ikke før pause. Og etter pause, kladdet det enda mer. Men heldigvis våknet vi litt mot slutten, og Nora og Marit ble avgjørende, sammen med Emilie, sier assistenttrener Mia Hermansson Høgdahl.

Les også: Nå vil håndballjentene opp med farten



Norge fikk det ikke til å stemme i en rotete første omgang, men takket være Grimsbø kunne de norske jentene likevel gå til pause med 11-9-ledelse.

Den norske målvakten reddet mer enn halvparten av skuddene, og sto for omgangens prestasjon med sin versjon av «flyveren» – et keeperskudd som føk over hele banen og i mål, akkurat høyt nok til å ydmyke Ungarn-målvakt Melinda Szikora.

Så du denne? Danmark-keeperen freste etter tap