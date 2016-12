TV 3-kommentator forbannet på TV-produksjonen i EM

HELSINGBORG (VG) TV 3s Daniel Høglund (30) reagerer voldsomt på det han mener er elendig TV-produksjon under håndball-EM.

– Når jeg blir sinna, så er det kommentatorhjertet som blør. Vi vil jo ha best mulig TV og best mulig storytelling, men TV-produksjonen ødelegger for det vi vil formidle, sier EM-kommentator Høglund til VG.

Han skal kommentere kveldens oppgjør mot Danmark i Helsingborg, og håper Infront Sports & Media har lært. Etter det VG erfarer er TV3 i dialog med produksjonsselskapet om kvaliteten på sendingene.

Høglund uttalte seg først kritisk til Nettavisen.

– Det er ikke bare i Norge vi er misfornøyd, for å si det sånn. Nå har vi sammen med Viasat Sverige dialog med produsenten. De viser total mangel på redaksjonelle vurderinger. Dette er TV på steinaldernivå, sa han til Nettavisen.

VG har forsøkt å få tak i Martin Roos i Infront Sports & Media, men han har ikke besvart våre henvendelser.



– Det er kjipt



Høglund mener det er mangler på repriser og at det legges på repriser når viktige ting skjer. Han mener det gjøres en rekke feilvurderinger.

– Jeg kan ikke huske at jeg har opplevd lignende. Selv om jeg har kommenter mye på radio, så ser jeg jo produksjonen. Seerne reagerer, og det er kjipt. Vi får se hvordan det blir i dag.

– Hvordan merker dere misnøyen fra norske seere?

– Jeg vet ikke hva som er en «seerstorm», men på Twitter legger man jo merke til det negative. Det er sjelden at folk kommenterer produksjonen, men her har folk gjort det. Vi lover at vi skal fortsette å legge press på arrangøren.

REAGERER: TV 3s Daniel Høglund intervjuer Marit Malm Frafjord under håndball-EM i Sverige. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Johan Spindler i NEP Group, som er EM-arrangørens «host broadcaster», henviser til Infront Sports & Media når det gjelder TV-produksjonen.

PS! Landslagssjef Thorir Hergeirsson møtte pressen etter søndagens trening – noen timer før kveldens EM-oppgjør mot Danmark. Han sier dette om Norges muligheter i kveld:

– 50-50 er alltid et utgangspunkt. Det er jeg vokst opp med på Island. Selv om vi er små, så er det 0-0 så lenge kampen ikke er spilt – og det er vel 50-50. Så gjelder det å gjøre mest mulig ut av de 50 prosentene du er tildelt.