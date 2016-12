Trefilov feiret OL-gullet med Kalasjnikov: – Uff da!

HELSINGBORG (VG) Jevgenij Trefilov har fått heltestatus i Russland etter OL-gullet. 60-åringen har til og med blitt «hedret» med et kalasjnikov-gevær. Den norske EM-leiren steiler foran fredagens møte med Trefilov & co.

– Oi, sann. Dette hadde nok absolutt ikke skjedd i Norge, sier veteranen Marit Malm Frafjord.

– Uff da! Er det et skytevåpen? Spør Marit Breivik når VG viser henne bildet. Den tidligere landslagssjefen er den i Norge som kjenner Trefilov best.

I forbindelse med en oppvisningskamp 1. oktober ble gulltreneren hyllet med automatvåpenet som ble utviklet etter erfaringene fra 2. verdenskrig. I Norge ville trolig en slik gave ha medført ramaskrik, men i Russland var ingen negative reaksjoner på den spesielle gaven til Trefilov.

GAMLE KJENTE: Marit Breivik vant i sin tid en OL-finale, en EM-finale, men tapte to VM-finaler for Jevgenij Trefilov. Her hilser de under VM i St. Petersburg for 11 år siden. Foto: Morten Holm , NTB scanpix

– De har andre premier enn vi pleier å ha. Jeg setter større pris på å ha VG-statuetten på peishyllen enn et våpen. Det er store kulturforskjeller. Men denne symbolikken skaper ikke positive assosiasjoner hos oss, sier Breivik. Hun ble kåret til «Årets navn» i Norge etter å ha knust Trefilovs lag i OL-finalen for åtte år siden.

Nå er det Trefilov og de russiske håndballjentene som nyter den samme statusen. Det innebærer mye mer i Russland. I tillegg til kalasjnikoven har han fått en Mercedes SUV i gave fra håndballpresident Sergej Sjiskarov. Det setter bamsen pris på:

– Min første nye bil noen gang, bortsett fra en «nier» (russisk sjargong for en av Lada-modellene).

De 15 gulljentene har alle fått en BMW x6 hver – en bil som i Norge fort koster godt over en million kroner – pluss fire millioner rubler – 525.000 kroner – i gullbonus. Det er mer enn syv ganger mer enn de norske håndballjentene får utbetalt for å vinne mesterskap. Håndballgullet skal være Russlands første i lagidrett for kvinner i OL. Feiringen av laget har vært der etter i et svært vanskelig år for russisk toppidrett.



Jevgenij Trefilov har blitt enormt populær. Han er trolig den av gullvinnerne fra OL som har blitt mest intervjuet i russiske media. Han har ikke bare vært fast inventar i sportsavisene, men også i viktige talkshow på TV. Han blir enkelt og greit kalt «Korol Tref», «Kong Tref».

Mens Jevgenij Trefilov i Norge betraktes som en brumlebasse langt i overkant av hva som kan anbefales, nyter han stor popularitet blant russerne, og har altså blitt hyllet jevnlig denne høsten.

I et intervju med sportsavisen Sport Ekspress før EM forteller han at bare syv jenter er tilbake fra gull-laget i Rio de Janeiro, og han har i tillegg fått et par ubeleilige skader på Gontjarova og Kuznetsova.

EM har heller ikke åpnet lovende. Det ydmykende 22-17-tapet for Romania onsdag var en bitter pille å svelge for en av Russlands mest populære idrettspersonligheter for tiden.

EM-veien videre Norge er allerede klare for hovedrunden i EM. Fredagens kamp mot Russland avgjør om Norge går videre med to, tre eller fire poeng. I hovedrunden venter kamper mot Danmark og Tsjekkia og enten Montenegro eller Ungarn. De spilles i Helsingborg søndag, tirsdag og onsdag. Fredagens kamper avgjør kampoppsettet. To av seks lag går videre. Semifinalene spilles i Göteborg fredag 16. desember. EM-finalen i Scandinavium neste søndag. 5000 nordmenn skal ha sikret seg billetter til finalehelgen.

– Ingen forstår hvorfor vi vant i OL, og ingen forstår hvorfor vi tapte i dag. Men jeg kan avsløre: OL-festen har vart helt til nå. Spillerne er rett og slett ikke klare for EM, dessverre, sa Trefilov på pressekonferansen etterpå.

– Det som var litt trist i denne kampen var at han lo hånlig av spillerne sine. Sånn så det ut fra sidelinjen, sier Marit Breivik som er i Helsingborg som Olympiatoppens sjef for sommeridrettene.

– Han har alltid vært hyggelig mot oss og visste ikke hva godt han skulle gjøre da vi var på treningsleir i Togliatti en gang. Men manerene hans, og behandlingen av spillerne, er helt uforståelig for meg. Selv om det er annen kultur. Jeg så ham en gang gi en tommel opp under en kamp i Rio. Det har jeg aldri sett før selv om vi hørte bjeffingen hans der også, sier Breivik.

HELT OPPGITT: Jevgenij Trefilov trivdes dårligere og dårligere i Russlands tap mot Romania onsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

I et intervju med Sport Ekspress kommer Jevgenij Trefilov med en av sine mange spesielle uttalelser som sine gulljenter:

– Jo færre beilere jentene har, jo bedre tid får de til å jobbe (for å bli bedre håndballspillere).

Mer alvorlig snakker Trefilov i intervjuet om at det er viktig at en trener aldri mer helt fornøyd.

– Hvis jeg blir det, må Sjiskarov (håndballpresidenten) sparke meg, fastslår Trefilov.

– Det er få idrettsfolk, som Ole Einar Bjørndalen, som vier hele livet til idretten. Det er vel forståelig, spør Sport Ekspress.

– Hvis du er profesjonell, så må du være innenfor, ikke utenfor, svarer Trefilov, og mener at det nå er så få håndballspillere i Russland at disse dikterer ledelsen.

Etter seieren over Kroatia fastslo den store russiske sportsavisen at det ble fart i de russiske jentene når sjefen skrek:

– Jeg er lei av å skrike. Hvor mye skal jeg skrike egentlig, kommenterte Trefilov oppgitt.

Fredag kveld håper de norske håndballjentene å gjøre det vanskelig for den russiske OL-helten.

Og da kommer kanskje brølene også.