Tre russiske håndballspillere dopingtatt: – Tragisk

Russland slo Norge og tok sølv i sommerens junior-EM i kvinnehåndball. Nå er tre av de russiske spillerne tatt i doping.

En av spillerne testet positivt i hovedrunden av mesterskapet i Slovenia, mens to nye spillere røk i finalerunden. Russland satte de norske jentene på plass med 23-15 i åpningskampen av EM i juli. Norge ble til slutt nummer syv.

– Det er tragisk om disse opplysningene stemmer. Det er jo ikke bra at så unge spillere er involvert. Tre dopingsaker er tre for mye. Dumt for sporten, fastslår den norske landslagstreneren Mia Hermansson Högdahl til VG.

Hun er forsiktig uttalelsene inntil det kommer mer informasjon. Det europeiske håndballforbundet EHF har lovet å komme med mer om saken denne uken.

Det er tvil om hvilket forbudt stoff de tre spillerne har hatt i kroppen. Ifølge SVT handler det om meldonium, som mange russiske utøvere ble tatt for etter at hjertemedisinen kom på forbudslisten 1. januar 2016. Svenskene viser til det russiske håndballforbundets hjemmeside, men russerne skal selv benekte at det handler om meldonuim.

– Russiske håndballspillere har aldri brukt ulovlige midler. Vi ble sjokkert da vi fikk denne nyheten, sier Lev Voronin, direktør i RHF ifølge Gazeta.ru.

Det russiske håndballforbundet samarbeider med det europeiske forbundet EHF og håndballpresident Sergej Sjisjkarjov har selv tatt kontrollen. Den nye dopingsaken har tydeligvis høy prioritet i et Russland som er knallhardt presset etter McLaren-rapporten påviste statsstyrt doping i verdens største land.

Det foregår en intern gransking som koordineres av sportsministeriet og visestatsminister Vitalij Mutko.

– En menneskelig feil kan være årsaken til de positive dopingprøvene, sier Mutko til R-sport.

OVERRASKET: Camilla Herrem (til venstre) og Mia Hermansson Högdahl på tirsdagens pressekonferanse i Norges Håndballforbund. Begge er overrasket over den russiske dopingsaken i håndball. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Det russiske håndballforbundet undersøker nå om det er en bevisst handling eller provokasjon. De understreker at det ifølge WADA-koden er forbudt å offentliggjøre navn inntil hele prosedyren er gjennomført.

Det russiske juniorlaget trenes av Viacheslav Kirilenko. Han er relativt godt kjent i internasjonal håndball. Kirilenko ledet det russiske kvinnelandslaget i Jevgenij Treifolvs sykefravær for noen år siden. Han har som juniortrener løftet frem den nye russiske generasjonen med spillere som Anna Vjakhireva and Daria Dmitrieva.

Camilla Herrem bommet på det avgjørende skuddet da Vjakhireva & co. slo Norge i OL-semifinalen i fjor. Russland et i hjemlandet svært populært gull i Rio.

– Jeg har fått mange spørsmål, men jeg har aldri hørt om doping i håndball. Jeg har aldri hatt noen mistanker mot russerne, sier Herrem til VG.

McLaren-rapporten avslørte at Russland har skjult til sammen syv positive dopingprøver i håndball fra 2012 til 2015 ved testlaboratoriet i Moskva. Dette blir koblet til den avslørte russiske statsdopingen der til sammen 643 dopingtilfeller er blitt skjøvet under teppet.

– Selvfølgelig er det doping i russisk håndball. Dette er en sport hvor man kan tjene på en del snarveier. Det er hevet over enhver tvil, sa Randi Gustad til VG under Rio-OL. TV 2s håndballekspert satt i Antidoping Norges styre i syv år frem til 2016.

Det russiske kvinnelandslaget har en kjent dopingsak. Svetlana Smirnova ble tatt for nandrolon under VM i Norge i 1999.

Mia Hermansson Högdahl har vanskeligheter med å tro at russerne er felt av en tilfeldighet med hele tre spillere involvert. Men vil ikke uttale seg om hun tror denne saken handler om systematisk doping.

Hun mener det norske landslaget uansett ikke skal havne i en dopingsak. Högdahl opplyser at alle de 32 spillerne som tirsdag ble tatt ut på A- og rekruttlandslaget har gjennomført Antidoping Norges program «Ren Utøver». Therese Johaug har beklaget at hun ikke hadde gjennomført kurset før hun havnet i dopingsaken.

– Vi må ha kontroll på alle utøverne helt ned til de yngste landslagene som drar ut i mesterskap, mener Högdahl.