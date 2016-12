GÖTEBORG (VG) (Frankrike-Norge 16-20) Hun satt på benken i ti minutter og fikk se at Frankrike herjet med Norge. Så entret Silje Solberg (26) scenen i Göteborg.

Man kan trygt slå fast at Solberg grep sjansen. Hun brukte en kaffepause på å få Norge tilbake i ledelsen – og da kampen sto og vippet, så var hun akkurat der hun skulle være.

Gang på gang.

– Jeg tror ikke jeg har ord. Vi slet og slet, og de siste fem minuttene løsnet det. Vi fikk redninger og løp etter. Sykt deilig, sier hun til TV 3.

– Jeg var halvveis kvalm hele kampen og nervøs. Det er en dårlig ting egentlig. Men jeg klarer likevel å holde roen når ballene kommer og har fokus på ballen. Kanskje var dette min beste landskamp noen sinne, sier hun til VG i pressesonen.

– Er din beste kamp også?

– Ja, det er mulig. I hvert fall i en så viktig kamp, svarer hun omringet av norske journalister i kamphallen i Gøteborg.

Der hadde flere tusen norske tilskuere blitt servert et vanvittig drama.

– Supporterne er helt nydelige, det føles som vi er på hjemmebane og det er veldig deilig, sier Solberg.

Hun spilte til karakteren 10 på VG-børsen, og imponerte også landslagssjef Thorir Hergeirsson. Han ble bedt om å kommentere Emilie Hegh Arntzen etter kampen, men penset etter hvert selv inn på den norske målvakten i stedet:

LETTELSE: Camilla Herrem kastet seg om halsen på Silje Solberg etter kampslutt. Foto: , Bjørn S. Delebekk

– Silje Solberg er nøkkelen til at vi snur kampen. Så sier Frankrike at de har verdens beste forsvar. Det er mulig, men vi er ikke så verst vi heller, sier islendingen.

VG-børsen: Solberg fikk 10 - si din mening



Kristiansen glemte seg



I studioet til VGTV satt tidligere landslagskeeper Frode Scheie.

– Solberg stod en helt vill kamp. Hun stengte rett og slett buret. Redningsprosenten var på Cecilie Leganger-nivå, sier målvaktsprofilen.

– Det ble en slitekamp, men jeg er glad vi har Silje i mål. Det var litt nervepirrende. Jeg må bare skryte av Silje. Hun er verdensklasse. Vi hadde ikke vært i finalen uten henne. Silje tok oss til finalen i dag, stråler Veronica Kristiansen overfor VGs journalist i Sverige.

Hun var så høyt oppe at hun glemte å «løpe ned». Bakspilleren ble hentet av mediesjef Halvor Lea med beskjeden «Det er finale om to dager». Men Kristiansen tok det med et smil og ble stående å svare på spørsmål fra media.

MØRK SÅ LYSET: Her jubler Nora Mørk underveis i thrilleren mot Frankrike. Det endte lykkelig, sett med norske øyne. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Mørk solid på straffer



Nora Mørk var som vanlig høyt og lavt både på banen og den norske benken underveis i semifinalen.

Etterpå var hun bare uhyre lykkelig. Håndball-esset formelig puster håndball. Å gå til en EM-finale betyr enormt etter skuffelsen i Rio-OL.

– Vi var sinnssykt kalde i sluttfasen. Det gjør at vi vinner, mener Mørk.

Også hun omtalte Silje Solberg som fantastisk etter at hun kom inn for Kari Aalvik Grimsbø.

Selv var ikke Mørk på topp offensivt. Det ble «som vanlig» både mål og målgivende pasninger – men denne gangen også syv skuddbom.

– Jeg traff ikke på så mye ellers, så det var deilig å treffe fra straffemerket, sier Györ-spilleren etter fem mål på fem straffer.

LEGANGER-NIVÅ: Det mener Frode Scheie. Foto: Frode Hansen , VG

Mørk mener EMs to beste lag nå møtes i finalen.

Vinnerskaller



Semifinalen ble et realt håndballdrama foran snaut ti tusen tilskuere (de fleste nordmenn) i Scandinavium Arena i Göteborg. Men Norges sluttspurt gjorde at klimaks uteble, i hvert fall for den nøytrale tilskuer..

– Fantastisk. De viser at de har en vinnermentalitet og det eneste som står i hodet på dem er å score ett mål mer, og slippe inn ett mål mindre, sier Thorir Hergeirsson om den dramatiske avslutningen på kampen.

Norge spiller sin åttende EM-finale på rad førstkommende søndag. Motstander er Nederland. De norske håndballjentene kan ta EM-gull nummer syv – i europamesterskap nummer tolv.

– Det blir en helt annen kamp på søndag. De spiller en helt annen håndball. De er bedre i løpsspillet, men det er mulig å bli like god eller bedre før søndag, sier Hergeirsson.

Silje Solberg kom inn og snudde første omgang til Norges fordel med glitrende keeperspill – og et innledningsvis sjokkert norsk lag kunne gå til pause med 11-9-ledelse.

VIKTIG: Veronica Kristiansen utfordret utover og scoret tre ganger i kritiske faser av kampen mot Frankrike. Foto: , Bjørn S. Delebekk

I annen omgang fulgte lagene hverandre som skygger. Norge og Frankrike vekslet på å lede, men aldri med mer enn ett mål. Med syv minutter igjen sto det 16-16. Etter det handlet alt om Norge – og veldig mye om Silje Solberg.

God Malm-avslutning



Men også litt om Marit Malm Frafjord, som gjorde både 17-16 og 18-16 til Norge. Etter flotte innspill fra unge, viktige Emilie Arntzen.



Frankrike, med en brennhet Alexandra Lacrabere i spissen, rystet Norge fra start. Norge-målvakt Kari Aalvik Grimsbø fant ikke ut av Camilla Herrems klubbvenninne, som dunket inn fire mål på drøye ti minutter.

Da tok Hergeirsson grep med et uvanlig tidlig målvaktbytte.

Han satte inn Silje Solberg etter 10.48 og hun ble en omvendt plumbo-effekt for det franske angrepet. I en periode på 13 minutter scoret ikke Frankrike én gang.

– Hun sto som en dronning. Vi gjorde en god forsvarskamp, men ble spilt helt ut innimellom. Da plukket hun alt. Helt fantastisk kamp, sier Marit Malm Frafjord.