Super-Solberg sitter gjerne på benken mot Danmark

HELSINGBORG (VG) (Norge-Russland 23-21) Silje Solberg (26) var nådeløs mot russiske skyttere, og reddet et rufsete Norge fra nederlag. Men hun tok på ingen måte av etter storspillet.

Før stormaktmøtet med Danmark søndag svarer hun diplomatisk på spørsmål om hun godtar en rolle på benken.

– Det går helt fint. Begge keeperne skal holdes i gang. Jeg synes at vi jobber bra sammen, sier den norske målvakten.

Solberg hadde 18 redninger på 39 skudd, noe som gir en redningsprosent på 46. Hun reddet 11 av 13 distanseskudd, ett av tre kantskudd, fire av 18 på hundreprosentsjanser og to av fem straffer (Vjakhireva og Zhilinskayte bommet).

26-åringen får en nier på VG-børsen.

– Hun er dritgod. Hun står som en mur, rett og slett, sier Veronica Kristiansen – selv en av Norges beste mot Russland.

Grimsbø «kjempeglad»



Den andre norske målvakten, Kari Aalvik Grimsbø, var den første som kom tuslende gjennom pressesonen i Helsingborg Arena. Hun smilte nesten fra øre til øre.

– Silje er utrolig rolig, og viser at hun har kontroll på russerne. En veldig, veldig god prestasjon i mål, sier Grimsbø om keeperkollegaen.

– Frykter du mindre spilletid nå?

– Det er ikke noe jeg tenker på. De har byttet mye på oss, og det er ikke unaturlig at de bytter på keeperne. Vi må bare være kjempeglad for sånne prestasjoner. Det er det som gjør at vi vinner, sier hun.

KLEM: Silje Solberg får en varm klem av Amanda Kurtovic etter kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Ingen spørsmål var i nærheten av å gi svar som slo sprekker i den norske keeperidyllen.

– Kari er helt strålende. Vi jobber sammen som et team, og det er det viktigste. Det viktigste er at vi har to gode keepere som er i gang, sier Solberg.

– Kari hjelper meg kjempemye på benken, og jeg føler at begge unner hverandre spilletid. Det er veldig viktig hvis vi skal nå langt, legger hun til.

Stine Bredal Oftedal erkjenner at alt går etter «Plan A» for det norske laget etter sliteseieren mot Russland.

– Det er litt sånn vi føler. Det er litt slitsomt når det blir sånn, men ingenting er bedre enn å vinne mot et så bra lag på en dag vi synes er litt halvveis, sier Oftedal.