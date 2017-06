Suksess for lillesøster Jeanett Kristiansen: – Jeg stopper ikke å smile

FOLLO (VG) (Norge-Frankrike 24-21) Hun satte sitt første landslagsmål etter bare ett minutt av debuten. Jeanett Kristiansen (24) har fått tro på at en VM-plass er mulig.

Storesøster Veronica Kristiansen (26) har både VM- og EM-gull for håndballjentene. Nå kommer en ny lynkjapp Kristiansen.

– Jeg sa det allerede før vi løp ut på banen: Jeg stopper ikke å smile. Det er kjempegøy. Jeg har det kjempebra her, sier hun etter en omgang på Norges venstrekant. Hun var etter eget utsagn veldig nervøs, men stormet inn 1–0 til Norge på kontring etter bare 65 sekunder.

Vipers-spilleren satte inn fire mål på seks skudd og sto i front for hele fem debutanter da Frankrike ble slått torsdag kveld.

FEM DEBUTANTER: Helene Gigstad Fauske (fra venstre), Tonje Lerstad, Hanna Bredal Oftedal, Jeanett Kristiansen og Kristin Venn. Foto: Svein André Svendsen

– Så absolutt godkjent. Bra fart og bra spenst, beskriver Thorir Hergeirsson. Landslagssjefen slapp også til Kristin Venn (23) på venstrekanten. Trønderen svarte opp med to fine mål etter å ha blitt hentet inn på landslaget den siste uken.

– Det var godt å få en slik debut. Jeg fikk en del sjanser på mål og fikk stått bra bakover, sier Byåsen-kanten som er sambygding med Kari Aalvik Grimsbø fra Skaun utenfor Trondheim. Også Byåsen-keeper Tonje Lerstad (20) kom inn på et straffekast, mens Helen Gigstad Fauske (20) ble sittende på benken. Stabæk-spilleren er klar for FC Midtjylland kommende sesong.

Hanna Bredal Oftedal (22) fikk sjansen ved siden av søsteren Stine. Hun kom etter hvert inn i kampen og knuste i 2. omgang ballen i krysset etter oppspill fra landslagskapteinen. Hennes første landslagsmål.

– Dette var superstort. Det var deilig. Vi har kjørt den samme varianten i klubb også. Så den var timet, smiler lillesøster Oftedal og fortsetter:

– Endelig fikk jeg en samling med landslaget. Det ga mersmak.

Hun har de tre siste sesongene bodd med søsteren i Paris. Nå byttes Stine Bredal Oftedal ut med kjæresten Sander Sagosen.

NORGES NYE VENN: Kristin Venn satte inn to mål i en vellykket debut for landslaget. Foto: Svein André Svendsen

– Det blir supert, men sikkert annerledes enn med Stine. Vi har hatt lyst til å bo med hverandre lenge, sier hun.

Hanna Bredal Oftedal tror samboerskapet med en av verdens beste herrespillere også kan bety noe positivt for henne ute på banen. Ambisjonene er å spille mesterskap for Norge. Kanskje allerede under VM i Tyskland i desember.

– Jeg skal virkelig fighte for det. Nora (Mørk) er nummer en, Stine Skogrand er god og det kommer flere bak der. Det blir ikke lett, men jeg skal virkelig jobbe for det, lover venstrehåndsskytteren.

Håndballjentene kommer rett fra halvannen ukes samling i Portugal. Der ble Afrikas beste nasjon, Angola, slått i to treningskamper.

– Vi har vært i varmen, trent to ganger om dagen, solt oss imellom øktene. Kjempegøy. Jeg elsker det, beskriver Jeanett Kristiansen.

Camilla Herrem har akillestrøbbel etter sesongen mens Sanna Solberg har vært ute med skade i halve sesongen. Thea Mørk ble skulderskadet i Portugal. VM-muligheten kan åpne seg for Mjøndalen-jenta utover høsten.

– Det er det ikke jeg som bestemmer, men jeg føler at jeg takler nivået. Det er selvsagt mitt store mål å spille mesterskap for Norge, sier hun.

Med et stort smil.