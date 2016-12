Solberg-tvillingene forteller: – Hennes følelser er mine

GÖTEBORG (VG) De ble født med 16 minutters mellomrom. Siden har Silje og Sanna Solberg (26) delt både sorger og gleder. Men det var egentlig Silje som var utespiller mens Sanna sto i mål. I dag spiller de EM-finale sammen.

– Du er en Gud, jublet Sanna Solberg til tvillingsøsteren etter hennes oppvisning i semifinalen mot Frankrike.

Nora Mørk klemte motstanderen: – Dette blir veldig vanskelig

– Det var hyggelig å være Gud for en dag, svarer Silje Solberg.

De eneggede tvillingene fra Stabekk i Bærum har vært svært tette siden de lå i mors mage i 1990. Nå forbereder de seg sammen til EM-finalen. Selvsagt bor de på rom sammen i Gothia Towers rett over gaten for Lisebergs fornøyelsespark.

– Hennes følelser er mine følelser. Såpass tette bånd har vi. Vi støtter hver andre uansett om vi får spilletid eller ikke. Vi er veldig glad for å være her sammen, forklarer Silje Solberg.

Finalemotstanderen: Nederland satte Danmark på plass

Norges tre tvillingpar Tre tvillingpar har spilt på landslaget siden håndballjentenes gjennombrudd. Alle har bestått av en keeper og en utespiller. 1986: Unni (keeper) og Åse Birkrem (bakspiller) spilte på laget som tok den første medaljen – VM-bronsen – i 1986. 2003-2012: Katrine Lunde (keeper) og Kristine Lunde-Borgersen (bakspiller) fikk til sammen 11 mesterskap sammen. Opplevde å vinne både OL, VM og EM. 2013-2014: Silje (keeper) og Sanna (kantspiller) er nå i sitt fjerde mesterskap sammen. Har vunnet både VM og EM på samme lag.

Kjempeprestasjonen mot Frankrike var toppen av et glimrende EM for Silje Solberg. For tvillingsøsteren Sanna har alt vært mer begrenset. Hun har bare spilt to av syv timer og ikke notert seg for mer enn seks mål i Sverige.

I sommer var situasjonen helt motsatt. Sanna ble tatt ut i OL-troppen. Silje ikke.

Etter OL: Keepersjefen vil ikke snakke om Solberg-vrakingen

– Da møtte jeg bare støtte henne, si at hun skulle jobbe seg opp igjen og komme med i EM. Det synes jeg virkelig også hun har klart. Hun er blitt veldig, veldig mye sterkere av den vrakingen. Det står det stor respekt av, mener Sanna Solberg.

– Vi snakker mye. Vi er glad på hver andres vegne. Hvis den andre ikke kommer med til mesterskap er det vanskelig å glede seg helt på egne vegne, forklarer Silje Solberg.

Hun er egentlig «lillesøster».

– Jeg er eldst med 16 minutter. Hun var litt treig der, fleiper Sanna Solberg.

Skifter klubb? Solberg og Oftedal kan forlate Frankrike

Mang en journalist har tatt feil av Solberg-søstrene når de ikke stiller uniformert som keeper eller utespiller. Men i EM har Silje farget håret litt mørkere. Dermed har feilprosenten sunket i pressekorpset.

Saken fortsetter under videoreportasjen om Silje Solbergs fantastiske semifinale.

– Vi er litt ulike. De som kjenner oss ser forskjell. De ser litt fakter og hvordan vi er. Men de som ikke kjenner oss sliter mer med å skille oss. Sanna er litt mer vimsete. Jeg er kanskje mer rett på, mener Silje Solberg – og det kommer ingen protester fra Sanna Solberg:

– Jeg er kanskje mer distré, mens Silje er mer bestemt.

Mørk og Herrem: – Menn får reagere sterkere enn kvinner

Nå spiller Sanna i Larvik og Silje i Issy Paris. De utelukker ikke at de snart spiller i samme klubb igjen. Det passer best slik.

De begynte med håndball i Bærums-klubben Jar som 8-åringer. Opprinnelig var det Sanna Solberg som sto i mål mens Silje Solberg herjet ute på banen.

– Det var jo motsatt en gang. Mamma og pappa har tidligere sagt at jeg var bedre i mål og Silje var bedre ute. Så det er litt merkelig at det ble sånn, mener venstrekanten.

– Men jeg synes det var morsommere å stå i mål. Hun har alltid vært veldig rastløs fra hun var liten, svarer keeperen.

Egentlig er Silje Solberg aller beste kvalitet kontringspasningene til Sanna Solberg. Men den har ikke dukket opp i EM. Men kan kanskje komme i finalen mot Nederland.

Sanna Solberg i høst: Følte seg sjøsyk i flere uker

– Finalen blir tøff. Nederland er helt annerledes enn Frankrike. De løper mye og er ekstremt gode i kontrafasen. Vi må vær gjerrige med ballen og ikke gi dem noen enkle ankomster. Og så blir det helt avgjørende hvordan vi spiller i forsvar og vinner kontrakampen, mener Silje Solberg.

Kari Aalvik Grimsbø har startet fem av syv EM-kamper.

– Jeg blir ikke skuffet om jeg må sitte på benken fra start. Vi er et godt team og hvis Kari starter og gjør det bra så er det helt konge. I semifinalen gikk det ikke så bra og da kommer jeg inn. Vi står der sammen. Jeg har avsluttet flere kamper som hun har startet. Det går helt fint så lenge begge gjør det bra.

Hun kunne like gjerne snakket om tvillingsøsteren.