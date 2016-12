Solberg og Oftedal: Vurderer å forlate Frankrike

GÖTEBORG (VG) Issy Paris-spillerne Silje Solberg (26) og Stine Bredal Oftedal (25) kan bli nøkkelspillere til å slå Frankrike. Solberg er EMs beste målvakt. Men det er slettes ikke sikkert de forblir i den franske hovedstaden.

– Jeg har ikke bestemt meg, sier Silje Solberg som har en såkalt 1+1-årskontrakt i Frankrike. Det betyr at hun må bestemme seg før 1. mars om hun fortsetter i klubben hun kom til etter OL.

Stine Bredal Oftedal spiller sin fjerde sesong i Paris der også søsteren Hanna Bredal Oftedal og Pernille Wibe. Men nå vurderer landslagskapteinen å dra videre. Hun bekrefter at hun har gode tilbud og at Champions League frister.

– Det er jo det. Men jeg vet fortsatt ikke. Jeg har bestemt meg for å ta slikt etter mesterskapet, sier hun.

– Tar du avgjørelsen sammen med Silje Solberg?

– Ja, selvfølgelig, svarer Bredal Oftedal som tidligere spilte sammen med keeperen i Stabæk.

Issy Paris har vært gjennom et trenerskifte denne høsten, ligger på 4. plass i den franske ligaen, men bare to poeng bak serieleder Metz. Ingen av Issys spillere kom med i den franske troppen til EM.

– Frankrike har vært utrolig bra et siste året. Dette blir en krigekamp, mener Silje Solberg. Hun sto en av sine beste kamper da Frankrike ble slått 19–17 i Golden i League i oktober.

Hun mener månedene i Frankrike har gjort henne til en bedre spiller.

– Det kommer mange skudd med en litt annen rytme enn i Norge, Sverige og Danmark. Jeg føler det har gjort meg til en bedre keeper, sier hun.

Med 41 prosent redninger ligger Silje Solberg på toppen av keeperstatstikken i EM sammen med Russlands Victorija Kalinina.

– Imponerende, imponerende. Hun har gjort et veldig stabilt og godt mesterskap. Jeg har visst at hun har hatt dette inne, men nå har hun fått frem over mange kamper. Det er godt å se, sier Sine Bredal Oftedal.

– Det må jeg si meg fornøyd med. Jeg har funnet flyt og trygghet bak der, sier Silje Solberg selv og starter gjerne mot Frankrike i semifinalen.

– Ja, alle har lyst til å vinne den kampen, sier hun. Men Thorir Hergeirsson har startet med Kari Aalvik Grimsbø i fire av seks EM-kamper. Hun ligger bak Solberg på keeperstatistikken (36) prosent. Det er på høyde med de franske keeperne Laura Glauser og Amandine Leynaud.

Silje Solberg tror semifinalen fort kan bli avgjort på målvakt- og forsvarsspillet.

– Det kommer an mye på det og at vi får løpt litt på dem, sier hun.

– En semifinale i et mesterskap er spesiell uansett hvem man møter. Så sånn sett: nei. Men jeg kjenner mange spillerne og har møtte dem mange ganger, sier Stine Bredal Oftedal.

– Vi er veldig forberedt på at Frankrike kommer til å møte oss tøft. Men jeg tro at også de forventer at vi skal være tøff mot dem. Dette blir en fysisk kamp. Det er begge lag veldig klar over, sier Oftedal.