Sanna Solberg følte seg sjøsyk i flere uker – måtte logge helt av

HELSINGBORG (VG) EM-scoringene mot Kroatia gjorde svært godt for Sanna Solberg (26). Høsten har vært preget av en hjernerystelse som ikke ville slippe taket.

– Jeg hadde vondt i hodet og følte meg sjøsyk og svimmel. Periodevis var jeg dårlig. Særlig i starten, forteller hun om smellen som ødela mye av sesongstarten for Larvik-spilleren.

Hun slo bakhodet i parketten på trening med klubben i slutten av september. Hun tok det med ro noen dager, men ble presset av sine egne ambisjoner om å være med landslaget til Golden League i Danmark. Etter et par dager på samling ble hun sendt hjem igjen.

Senere gjentok historien seg. Sanna Solbergs gode håndballhode var ikke klart for håndball. Til slutt måtte hun logge helt av.

– Jeg begynte for tidlig et par ganger og måtte å tilbake igjen. Til slutt måtte jeg ta en hel uke uten å gjøre noen ting. Så måtte jeg se om jeg tålte trening. Jeg fikk jo trent, men det tok litt tid, forklarer hun.

Sanna Solberg har også tidligere vært satt ut av hodesmeller.

– Jeg har hatt dette et par ganger før også. Jeg har hørt at den kan påvirke at det tar lengre tid å bli bra. Men jeg er ikke noen lege.

– Du føler ikke behov for å spille med hjelm?

– Nei, det gjør jeg ikke. I utgangspunktet er jeg ikke redd for å få hodeskader. Men det er skummelt for EM som sliter lenge med det, sier Silje Solberg.

Saken fortsetter under videoen hvor Stine Bredal Oftedal får avslag da han ville gi bort bestemannspremien til Sannas søster, Silje Solberg.

Sanna Solberg opplevde sist sesong at Larvik-kollega Sandra Toft var satt ut i flere måneder etter en hjernerystelse. Danmark-keeperen ble slått ut av en ball i hodet under VM. Hun brukte etterpå et pannebånd med beskyttelse. Under EM er Danmarks Maria Fisker nektet å bruke pannebåndet. Det europeiske håndballforbundet mener det ikke er forskningsmessig bevist at båndet gir noen beskyttelse.

Sanna Solberg føler ikke at hjernerystelsen har hatt noe å si for VM-formen. Likevel var hun svært glad da det løsnet med fire scoringer mot Kroatia torsdag.

– Det smakte godt for selvtilliten, sier hun. Tvillingsøster Silje Solberg føler det på nøyaktig samme måte:

– Hun er en god spiller og har ikke blitt noe dårligere fordi hun har vært ute en måned med hjernerystelsen. Og så har hun verdens beste venstrekant foran seg her. Da er det deilig at hun gjør det bra når hun får sjansen. Det betyr mye å få disse scoringene. De gir selvtillit, sier målvakten.

– Camilla (Herrem) er jo en av verdens beste kanter nå. Da blir det mindre spilletid på meg. Men jeg er bare veldig glad på hennes vegne. Det er viktig for laget. Så må jeg gripe sjansen når jeg kommer innpå

For Sanna Solberg er ikke desember den beste måneden å spille mesterskap i. Hun sliter med såkalt sesongastma og slet tungt under VM i fjor. Så ille har det ikke vært nå.

– Jeg begynner å få kontroll på den. Jeg har vært litt forkjølet, men ikke så ille som i fjor, sier hun.

Fredag kveld møter Norge Russland i EM. Kampen sendes kl. 20.45 på TV 3.