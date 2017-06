HELSFYR (VG) Selv om Nora Mørk (26) stråler etter endt sesong med Györ og er klar for VM-sesong på landslaget, klarer hun ikke unngå å la seg prege av tvillingsøsterens alvorlige skade.

– Det var veldig tøft. Jeg synes veldig synd på henne. Det påvirker meg i stor grad også, sier Mørk til VG, på spørsmål om hvordan hun opplever tvillingsøster Theas skademareritt.

Skulderen ut av ledd



Det gikk galt for Thea Mørk under samlingen landslaget har hatt i Algarve de siste ukene. Hun returnerte til klubblaget Larvik med en skulder ute av ledd. Uhellet skal ifølge Østlandsposten ha skjedd under en styrketreningsøkt.

De to søstrene står hverandre svært nær. Nora Mørk var lei seg da samme type skade satte Thea ut av spill før VM i 2015.

Da EM sto på trappene julen 2016 var Thea Mørk klar for mesterskap, men da hun ble droppet, ble uttaket et hett tema. Tvillingsøster Nora tok henne i forsvar, var skuffet og lei seg for at hun ikke ble tatt ut, og mente hun fortjente en plass.

Men slik skulle det ikke gå.

– Verden er urettferdig



Nå starter Thea Mørk nok en gang en fem måneder lang mesterskapsoppkjøring med skade. Hun er ikke med når landslaget skal spille dobbeltkamp denne uken.

Nora Mørk indikerer overfor VG, under et pressetreff med håndballjentene før privatkampene mot Frankrike, at det vil ta fire til seks måneder før søsteren er klar på parketten igjen. Det skal være nok til at hun kan vise seg frem for landslagsledelsen i oktober måned, med tanke på en VM-plass i desember.

– Det blir fire til seks måneder. Men så er det venstre skulder, og skuddarmen blir ikke preget av det. Det er et hell i uhellet. Hun har hatt sin del av skader nå. Verden er urettferdig, sier Mørk om søsteren – som nå har fått skulderen ut av ledd for fjerde gang i løpet av karrieren.

– Det verste jeg vet er når søsteren min har det vondt. Det er ikke veldig kult, sier landslagsprofilen.

– Riktig valg



Selv føler Nora Mørk seg strålende. I et lengre intervju med VG sist uke fortalte Györ-proffen om en helt ny hverdag i Ungarn etter overgangen fra Larvik.

Hun har spilt 80 håndballkamper på ti måneder, en sesong som har gitt hennes beste sesong med gull i Champions League og EM.

– På en måte er det deilig å få bekreftet at det valget jeg tok var riktig, selv om jeg ikke trodde jeg kom til å havne på toppen i Champions League. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd, sier Mørk til VG tirsdag.

