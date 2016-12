Pappa om Silje Waade: – Hun har taklet det fantastisk

HELSINGBORG (VG) Silje Waade (22) har kommet seg gjennom alvorlige skader og 2,5 år uten håndball. I EM har hun pappa Stig på tribunen. Den gamle jagerflygeren er imponert over datteren.

– Det har vært tøft for henne. Men hun har taklet det fantastisk, mener Stig Werner Waage. Han har vært til stede på 10 av datterens 11 landskamper til nå. Hun har vunnet dem alle og finner tryggheten med faren som publikum.

– Det betyr enormt mye. Bare det å finne ham på tribunen før kamp. Da er det greit. Han er ivrig og støtter opp i tykt og tynt, sier hun. Et lite vink og litt blikk-kontakt er nok.

Far og datter har i hvert fall ordet «forsvar» til felles. Hun gjør et oppsiktsvekkende godt EM med spesialoppdrag som forsvarsspiller mens Waade senior er oberstløytnant i luftforsvaret. Han fløy F16 fra 1987 til 2002 og deltok under NATO-operasjonene i forbindelse med Kosovo-krigen på 1990-tallet. Senere har han vært på bakken i Afghanistan og underviser nå ved Luftkrigsskolen i Trondheim.

TØFFE TAK: Silje Waade har satt seg i respekt i EM. Her er det Romanias Eliza Buceschi som får røff behandling av Norges nye forsvarsess. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Men det er nok to veldig forskjellige ting, mener faren. Han har en bred idrettsbakgrunn og moren Janne Buan Waade tok i sin tid NM-medalje i lengde. Når Norge møter Ungarn tirsdag er også hun på plass i Helsingborg sammen med tantene til håndballjentenes nye forsvarsbauta.

– Jeg har alltid hatt foreldre som har sagt at ingen ting er et problem. De har aldri presset meg. Bare støttet, forteller Silje Waade og har også to yngre søstre som spiller håndball: Guro (20) og Karen (16).

– De har vært flink til å ta med meg ut på forskjellige ting. Det har gitt meg den riktige innstillingen til trening.

Den har hun fått godt bruk for. Allerede som 18-åring dro Silje Waade av korsbåndet i kneet. Det ble reparert ved å hente vev fra hamstringmuskelen i låret. Etter to år røk reparasjonen og denne metoden skal nå være historie.

I 2014 ble hun igjen operert. Denne gangen hos Arne Kristian Aune, som også har operert blant andre Kjetil Jansrud med godt resultat. Nå ble et ben flyttet fra hoften til leggen for å få orden på problemkneet.

– Det var forholdsvis heftig, sier Silje Waade i dag. Lagvenninne Marie Henriksen – søsteren til fotballandslagets Markus Henriksen – i Byåsen har opplevd omtrent akkurat det samme.

– Marie og jeg har hjulpet hver andre mye, trent og snakket om hvor kjipt det er å være skadet og stå utenfor resten av laget, forteller hun.

– De har vært viktige for hver andre. Men også Byåsen og Olympiatoppen i Trondheim har hjulpet Silje til å komme sterkere tilbake, sier Stig Waade. Han er ikke så overrasket over det datteren har prestert i EM.

– Hun har jo vært i nærheten av landslaget tidligere og har virkelig stått på hardt på trening. Hun er en målbevisst frøken, slår han fast. Men pappa tror det vil ta litt tid før datteren blir en stabil angrepsspiller for Norge.

Hun fikk den alvorlige kneskaden etter en kraftig luftetur. En motspiller dyttet henne i hoften.

– Det tar tid å komme tilbake etter noe slikt. Det er som om du har brent deg på en kokeplate. Du frykter at det skal gjøre vondt selv om du vet at platen nå er kald, beskriver faren.

– Hun har ikke hatt altfor mye å fokusere på. Det tror jeg har vært bra. Men hun kommer til å bli et alternativ også i angrep. Potensialet hennes har alltid ligget der. Hun har vært en bauta for yngre landslag. I Byåsen har hun spikret igjen defensivt sammen med Emilie (Hegh Arntzen) og flere, mener landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Mot Danmark og Russland kom også de to første EM-scoringene.

– Det har vært artig. Det handler om å føle seg offensiv og trygg, forklarer hun. Norge er så godt om klare for semifinalen og kan fort ende opp i EM-finalen søndag kveld. Og en ting er sikkert: Stig Waade skal henge med hele veien.

– Dette er kjempestas, slår han fast.

Datteren kunne ikke vært mer enig.