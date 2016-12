Norske EM-journalister flytter etter julestrømpebråk med danskene

HELSINGBORG (VG) Bråket startet da Dagbladet tok bilder av det danske landslagets julestrømper i hotellgangen og publiserte dem. I dag har både Dagbladets og TV 2s journalister flyttet ut av Danmarks hotell.

– Det som har skjedd er dypt pinlig, sier Danmarks pressesjef, Alexander Elverlund.

– Vi ønsker å ha et privatliv på hotellet og reagerte på saken Dagbladet publiserte. De sier den er humoristisk. Det er vi ikke enige i. Vi gikk til hotellet og har også snakket med EHF. Vi må føle sikkerhet for våre eiendeler under et mesterskap, sier Elverlund til VG.

Før oppgjøret mellom Danmark og Norge søndag publiserte Dagbladet en sak om at fotograf Bjørn Langsem hadde fått en julestrømpe som trolig var ment for en dansk spiller på hotelldøren sin. Den inneholdt sjokolade innpakket i gullpapir. Det skal være uenighet om strømpen hang på hans dør eller ikke.

FAKSIMILE: Dagbladet publiserte denne saken om de danske julestrømpene før kampen Danmark-Norge søndag.

Enkelthetene i saken vil Langsem i dag ikke kommentere.

– Det eneste jeg vil si er at vi fikk nøkler til nye rom i en annen etasje enn danskene. Da valgte vi heller å flytte til et annet hotell lenger bort i gaten. Det synes vi var det mest ryddige, sier den erfarne håndballfotografen som har dekket mesterskap siden 1990-tallet.

Også TV 2s EM-team har nå flyttet ut av det aktuelle hotellet, Grand Clarion Hotel, i Helsingborg sentrum etter saken med de danske julestrømpene. De norske journalistene føler seg ikke helt velkomne på bostedet til Danmarks håndballjenter.

– Vi har ingenting med denne saken å gjøre, men fikk også tilbud om å flytte til en annen etasje av hotellet. Da valgte vi heller å flytte ut til et hotell med langt trangere rom, men med bedre internett. Det går opp-i-opp for en journalist, sier TV 2-reporter Mathias Skarpaas.

Det norske landslaget har lang tradisjon for aldri å dele hotell med journalister. I Helsingborg bor den norske troppen på et annet hotell enn Danmark.

Pressesjef Elverlund sier at danskene ikke har satt krav om at de norske journalistene skal flytte fra hotellet. Men er åpenbart fornøyd med at saken nå har løst seg på denne måten.

– Vi venter på en offisiell klage fra danskene, så får vi se hvordan vi løser det. Jeg tror problemet er at en norsk fotograf bor på det samme hotellet, sier EHFs kommunikasjonssjef JJ Rowland til VG.

– Er det vanlig at medier og lag bor på samme hotell?

– Nei, vi har mediehotell, og det er der de bør bo. Men hvis hotellene er veldig store, så kan vi ikke booke hele hotellet – og da kan det bli et problem. Vi har sikkerhetsvakter på plass, og vi har mulighet til å styrke sikkerheten, sier han.

– I et mesterskap er det alltid noen små problemer. Det handler bare om å løse dem – i dette tilfellet slik at både laget og media blir fornøyd. En løsning kan være at fotografen bytter hotell.