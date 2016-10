Norsk turneringsseier etter lekestue mot Danmark

(Danmark - Norge 19-31) Norge manglet de største stjernene fra OL, men hadde ingen problemer med å feie hjemmenasjonen Danmark av parketten i Golden League.

– Vi kan ikke klage på dette. Jeg var overrasket over at de var såpass tamme. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Luften hadde gått ut av de, sier Camilla Herrem om dagens motstander, overfor TVNorge etter kampen.

– Det er en bra gruppe som vil spille lagspill. I dag spiller vi veldig fint, og «backer» opp hverandre - både de rutinerte og yngre, sier Mia Hermansson Högdahl til samme kanal.

Norges svenske vikarsjef kunne med sammen med kaptein Herrem bokføre Norges tredje strake seier i firenasjonersturneringen i Danmark, og naturligvis konstatere at alle piler peker rett opp frem mot Sverige-EM som starter 3. desember.

Herjet før pause



Allerede til pause hadde de norske jentene sikret åttemålsledelse (15-7). Hva det hadde å si at danskenes stjerne Stine Jørgensen måtte ut med en overtråkk litt ut i omgangen er vanskelig å si.

Norge rullet i hvert fall opp flere gode angrep, hvor Silje Waade var skarpest foran hjemmelagets mål. Hun noterte seg for tre scoringer. Ytterligere syv spillere scoret under den norske festen i Horsens de første 30 minuttene.

Mangler ti profiler



En høstferierende Thorir Hergeirsson må ha blitt imponert av hva han så halvveis. For Norges lag i Golden League er mildt sagt «B-preget».

Hele ti spillere fra OL i Rio (Kari Aalvik Grimsbø, Katrine Lunde, Mari Molid, Ida Alstad, Heidi Løke, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Linn-Kristin Riegelhuth Koren, Sanna Solberg, og Amanda Kurtovic) er enten skadet eller innvilget fri.

Håndballjentene har likevel på imponerende vis slått begge OL-finalistene Frankrike og Russland i løpet av turneringen. De mindre rutinerte spillerne har grepet sjansen, kunne alle aktører fra eksperter, trenere og spillere slå fast.

– Alle har vært med og bidratt og i tiden fremover vil alle vise seg frem. Det skal bli tøft for trenerne å ta ut et lag. Jeg ville ikke vært i den situasjonen selv. Det blir vanskelig. Det er mange typer her som er annerledes enn vi har hatt før. Jeg synes alle har gjort det skikkelig bra, forteller Herrem.

– Vi har veldig mange bra spillere og det er mange måneder til uttaket. Vi følger med spillerne i klubbene, og så gjør vi som alltid, det vil si vurderer for og imot for å finne det beste laget for Norge, sier Högdahl.

Ydmyket foran egne fans



Etter pause var styrkeforholdet omtrent likt. Stine Skogrand, Vilde Ingstad, Veronica Kristiansen, Marit Malm Frafjord, Camilla Herrem, Kjerstin Boge Solås og Tonje Løseth sørget for 25-12-ledelse litt ut i omgangen. TVNorge-ekspert Ole Gustav Gjekstad så seg nødt til å slå fast det åpenbare: Ydmykelsen ble total.

Bare minutter senere fulgte Thea Mørk opp med en lekker soloprestasjon i et angrep hvor Norge hadde to spillere ute etter tominutters utvisning og sørget for 27-14...

Det ble fire scoringer til for Norges del. Danmark skuffet foran egne fans, men en bitteliten sluttspurt med fem kjappe mål gjorde at det til slutt ble 31-19.

VG utvider saken.