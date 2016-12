Norges «straffe-misser» beklager: – Ikke godt nok

GÖTEBORG (VG) Norge har kastet bort nesten halvparten av straffene i EM, men målvaktene Silje Solberg og Kari Aalvik Grimsbø gjør opp for lagvenninnes «synder».

Håndballjentene har kun scoret på 13 av 23 straffer så langt.

– Det er ikke godt nok. Vi må opp. Og det er vi fullt klar over. Straffe skal være mål, sier Emilie Hegh Arntzen når VG spør henne om straffestatistikk i hotellresepsjonen på Gothia Towers i Göteborg.

– Jeg setter mine i litt dum høyde. Jeg må være litt mer nøye, innrømmer hun.

Arntzen har scoret på ett av tre straffekast, Veronica Kristiansen på ett av to, Stine Bredal Oftedal på to av fem – og Nora Mørk på ni av 13. Samlet gir det en treffprosent på 56,5.

– Det er for lavt. Vi har kanskje vært vant til å få flere straffer. I OL hadde vi vanvittig mange. Her er det kanskje én-to per kamp, og da kommer man ikke helt inn i det. Men nå er det på tide å sette dem, og det blir viktigere og viktigere, sier Mørk – som altså har truffet på de fleste av sine forsøk.

Solide Solberg



Straffekonkurranser tilhører sjeldenhetene i håndball, men det er mulig – etter fire ganger fem minutter med ekstraomganger (2x5 og 2x5).

– Det går på kvalitet, rett og slett. Det mentale kan også spille inn, og noen keepere kjenner man bedre enn andre, sier Mørk.

– Liker du å ta straffer og stå kvinne mot kvinne?

– Jeg liker det veldig godt. På en måte har keeperen har alt å vinne, men det er alltid gøy å stå alene mot en målvakt. Hvis man gjør det mange ganger på rad, så blir det jo et mentalt spill.

Heldigvis for Norge har målvaktene Silje Solberg og Kari Aalvik Grimsbø reddet åtte av 15 straffer. Motstanderne har bare scoret på 46,7 prosent av forsøkene. Solberg er råest – med seks redninger av ti mulige.

– Jeg har jobbet litt ekstra med straffer. Det er noe jeg ikke har vært så god på før. Da er det gøy at det funker i kamp. Jeg holder litt mer ro og agerer litt tidligere. Jeg har ofte lest skuddet riktig, men det har gått forbi likevel, sier Solberg

Hun mener straffene kan bli avgjørende i semifinalen.

– Det kan bli veldig viktig. Det kommer litt an på hvordan vi får satt forsvarsspillet.

– Og hvis det blir straffekonk er du klar?

– Ja!

Prøver å stå lenge



Håndballjentene har et slags «straffeteam» som øver på straffer også på trening – og i kampene velger landslagssjefen straffeskytterne fortløpende.

– Det er Thorir som bestemmer. Han gir beskjed underveis, og spør om vi er klare, sier Arntzen.

Både Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal innrømmer at jentene har snakket om problemet.

– Vi må score på flere av dem. Det er gode keepere i denne turneringer, men man bør ha høyere enn 50 prosent uttelling, sier Kristiansen.

– Hva tenker du før et straffekast?

– Jeg prøver å stå så lenge som mulig, og det er viktig å bruke tiden til å se om keeperen gjør et utfall.

Man skal helst ikke velge seg et hjørne før man går til syvmeteren.

– Vi har snakket litt om dette. Men det er ikke så mye å gjøre med dette. Vi må bare prøve å glemme de som har vært. Nora (Mørk) tar mange straffer og er utrolig sikker. Det tror jeg helt sikkert hun kommer til å være mot Frankrike også, sier Oftedal.

– Er straffebommene et uttrykk for mangel på flyt i angrepsspillet?

– Det kan godt hende. Det blir bare slik noen ganger.

PS! Ifølge Thorir Hergeirsson skulle håndballjentene trene på straffer på torsdagens økt i Göteborg.