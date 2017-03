Norge tok sin 16. strake seier siden OL-tapet

(Norge-Russland 30-27) Russland stoppet Norge i OL. Siden har de norske jentene vært aldeles suverene. Også da Russland var motstander i Golden League torsdag kveld.

Det er Norges 16. strake seier siden det forsmedelige tapet for Russland i Rio-OL sist sommer. Seierssifrene var 30-27.

– Det er godt å vise at vi er bedre enn Russland, sa Kari Brattset på TV Norge-sendingen. Hun ble innkalt i siste liten, men markerte seg med fem mål.

Stine Bredal Oftedal spilte glitrende før hun måtte si takk for seg med en skade mot slutten. Hun hinket av banen med smerter.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ga særlig ros til Stine Skogrand etterpå.

– Det er absolutt en spiller som kan være alternativ som toveisspiller for oss, sa han.

– Veldig godkjent, sa samme Hergeirsson om Brattset.

– Vi skal ikke slippe inn 27 mål. Vi har mer å jobbe med bakover, sa Veronica Kristiansen på TV-sendingen.

– Det er en bra prestasjon å slå Russland når alle får spille, sa TV Norge-ekspert Ole Gustav Gjekstad.

Til tross for fire forfall, stilte Norge med et lag godt nok til å slå OL-mesteren. Trener Jevgenij Trefilov ble mer og mer frustrert.

– Russland har gode enkeltspillere, gode finter... Det er bra vi vinner, men det går litt opp og ned både for meg og laget, sa målvakt Silje Solberg til TVNorges Asbjørn Myhre.

Stillingen ved pause var 14-13 til Norge, som fikk mer orden på forsvarsspillet etter hvilen, og midtveis i 2.omgang ledet Thorir Hergeirssons jenter med to mål.

Det vippet stort sett mellom to og tre måls ledelse, men økte til fire mål etter en glitrende kontring og Camilla Herrem-mål.

Men da alle trodde at kampen var avgjort, klarte Russland å komme innpå til 27-28 da snaut tre minutter gjensto. Hergeirsson tok en timeout, og en redning av Silje Solberg i neste angrep ble viktig.

Kari Brattset satte inn 29-27 og så skaffet samme Brattset et straffekast helt mot slutten. Det samme Marta Tomac inn til 30-27 som slutteresultat.

– Det går veldig opp og ned. Noen ganger når vi bunn-nivået vårt, sa Camilla Herrem i TV Norge-intervjuet etterpå.

– Vi må gi litt mer juling i forsvar.

Norge ble europamestere i desember, etter at Russland hadde vunnet OL i Rio de Janeiro.

Marit Malm Frafjord og Amanda Kurtovic er blant de to norske spillerne som har meldt forfall til turneringen. VG kunne torsdag avsløre at disse to er jaget av den rumenske Champions League-vinneren CSM Bucuresti.

Turneringen i Frankrike er den tredje og siste i denne runden av Golden League.

2016/17-utgaven av Golden League startet i Danmark i oktober og fortsatte i Norge i november. Norge vant begge turneringene.

Norge skal spille mot Frankrike lørdag og Danmark søndag.

– Jeg tror Frankrike blir den tøffeste oppgaven her i Golden League, sa TV Norge-ekspert Ole Gustav Gjekstad.