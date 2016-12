Norge tok EM-gull – Mørk lekende god da Nederland ble slått

GÖTEBORG (VG) (Nederland-Norge 29-30) Med Nora Mørk (25) i praktslag tok håndballjentene Norges EM-gull nummer syv – i en herlig og fartsfylt finale.

Mørk sendte håndballjentene til den syvende himmel med en balloppvisning av de sjeldne i Scandinavium arena i Göteborg. Györ-spilleren hamret inn 12 mål på 18 skudd, og hadde i tillegg ni målgivende. Dermed ble hun også EMs toppscorer.

– Sinnssykt



Ikke rart Mørk også ble kåret til finalens beste spiller. Det betydde enormt mye. Stine Bredal Oftedal hadde tårer i øynene, og det er elektrisk stemning i hallen idet Mørk blir gjort stas på ute på parketten. Mørk og Oftedal tok også en liten seiersdans i gledesrusen.

– Helt sykt. Helt fantastisk. Vi scorer 30 mål. Det er utrolig deilig i dag, men vi gjør det spennende til slutt... Fy fader, vi er europamester. Det er sinnssykt, sier Mørk til TV 3 etter seieren.

Hun fikk spørsmål om støtten det norske laget fikk fra et elektrisk publikum.

– Det er bare et rødt hav utover her. Det føles sinnssykt bra, sier Mørk.

Da hun returnerte til samme kanal etter å ha fått summet seg litt forteller Norges store spiller at hun bare glad mesterskapet er over. Landslagssjef Thorir Hergeirsson er full av lovord om eleven.

– Nora er en fantastisk spiller. Hun tør å vinne og tape kamper. Det er en viktig egenskap å ha i et lag. Hun er en vinnerskalle, sier han til TV 3.

Turbo-håndball



Finalen startet forrykende. Da Camilla Herrem serverte sin spesialitet, og «trikset» inn norsk 5-4-ledelse fra kanten, hadde kampen «kokt» like lenge som et bløtkokt egg.

Nora Mørk hadde en hånd borti det meste fremover, men Norge fikk merke Nederlands turbo-håndball. De oransje spiller EMs kjappeste håndball. Norge ble straffet gang på gang.

Nederlenderne stakk fra og ledet 13-9 etter 20 minutter. De kunne mer enn å kontre, og det begynte å se småskummelt ut for Norge.

Da tok Thorir Hergeirsson grep. Ut med semifinaleheltinnen Silje Solberg, inn med Kari Aalvik Grimsbø. I løpet av seks minutter var Norge i ledelsen – 14-13. Til pause stod det 15-15. Da lagene tok pause sto det 15-15, og Nora Mørk sto med ni målpoeng (mål + målgivende).

Kaotiske sluttminutter



Etter pausen var Mørk brutalt god, som da hun limte ballen i krysset 12 minutter og 47 sekunder ut i annen omgang. Norge ledet 24-20 – og det så ut til å gå veien med god margin.

Men det ble utrolig spennende på slutten. Nederland reduserte til 30-29 med over ett minutt igjen å spille. Norge misset i angrep i siste spilleminutt og dermed lå alt til rette for at kveldens finalemotstander kunne utligne på tampen.

Da de oransjekledde presterte å kaste vekk et frikast tikket sluttsekundene Norges vei, og kunne etter en kaotisk slutt kalle seg selv for europamestere.

De norske håndballjentene har nå utrolig syv EM-gull på bare 12 mesterskap. Totalt har de 12 mesterskapsgull: To i OL, tre i VM og syv i EM.

– De hadde forberedt seg godt. Vi trodde vi hadde forberedt oss godt vi også. Så gjør vi litt feil i begynnelsen. Så klarer vi å justere oss og så har Kari noen utrolig viktige redninger i kampen, oppsummerer Camilla Herrem overfor TV 3.

