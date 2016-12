Norge slo Danmark i EM-drama – trenger ett poeng på to kamper

HELSINGBORG/OSLO (VG) (Danmark-Norge 20-22) De norske håndballjentene fikk det tøft mot Danmark, men det gikk til slutt. Alt må gå galt for at Norge ikke havner i semifinalen.

Thorir Hergeirssons kvinner fikk en drømmestart i Helsingborg, men danskene spiste seg inn i kampen – og det ble etter hvert svært så hett for den norske jentene.

– Det ble litt hektisk og panisk, for vi slapp danskene inn på oss. Vi møter et forsvar som er uvant for småtassene våre. Vi blir litt for hete, og vi mister overblikket, sier landslagstreneren til TV 3.

Sandra Toft i Danmark-målet vartet opp med flere gode redninger, og Hergerisson irriterer seg over de mange brente sjansene.

– Sandra står godt, men vi skyter henne god. Vi har ofte god tid, men vi velger å skyte nede og i mellomhøyden. Jeg kunne tenkt meg litt mer distinkt og direkte skyting, sier han.

«Knotekamp»



Norge ledet komfortabelt 14-9 til pause, men så utviklet det seg altså til en «knotekamp» – og åtte minutter før slutt var Norge bare ett mål foran (19-18).

Nora Mørk fikk roet de norske nervene med sin 21-19-scoring etter drøye 56 minutter – og da smakte det også med en redning fra Silje Solberg. Men med to minutter igjen var danskene igjen ett mål bak.

Marit Malm Frafjord avgjorde alt da hun ble spilt fri av Nora Mørk, og satte kula bak sin egen klubbkeeper Sandra Toft (Larvik). Da var det et halvt minutt igjen.

22-20-seieren betyr at Norge som eneste lag står med full pott – seks poeng.

Dessuten: Norge har slått både gruppetoer Romania (4 poeng) og gruppetreer Danmark (4 poeng), og vil dermed gå foran på innbyrdes oppgjør ved eventuell poenglikhet.

De norske håndballjentene trenger bare ett poeng til sammen i oppgjørene mot Ungarn tirsdag og Tsjekkia onsdag for å være sikret semifinaleplass i Göteborg fredag.

Tyskland, Frankrike og Nederland har alle fire poeng, og ligger best an til å gå til semifinale fra den andre gruppen.

Nora Mørk, Camilla Herrem og Stine Bredal Oftedal danset rundt i et forrykende håndballshow i åpningsminuttene – og Kari Aalvik Grimsbø stengte butikken i ni minutter.

Norge ledet 6-0 før danskene bråvåknet, og reduserte til 5-6 i løpet av fem minutter. Så tok Norge, og spesielt Marta Tomac, tak igjen. Pausestillingen var 14-9 til Norge. Den skulle vise seg å bli vanskelig å forsvare. Men det holdt. Såvidt.

– Marta kommer inn og setter ned tempoet, og hun gjør det veldig bra. Vi fikk litt mer ro med henne på banen, sier Hergeirsson om 26-åringen.

