HELSINGBORG (VG) (Norge-Russland 23-21) Den skadeskutte russiske bjørnen var i ferd med å rive Norge i fillebiter, men de norske håndballjentene våknet i tide.

– Det var utrolig deilig å slå Russland, det er lenge siden vi har slått dem i mesterskap, sa Norges beste spiller, Silje Solberg, til TV 3.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson omtalte Russland som et skadeskutt rovdyr før fredagens EM-match i Helsingborg – og Norge havnet tidlig i alvorlig knipe.

– Vi ville nok veldig mye fra start av. Det trykket Russland hadde i starten, det hang vi ikke med på. Det ble litt «hengende» fra oss, men etter dét ble det bedre. Forsvars- og keeperspillet var nok det som reddet oss i dag, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 3 etter kampslutt.

Norge ble filleristet i åpningsminuttene, men fikk spilt av seg det verste sjokket – og kunne til slutt gå til pause med 11-11.

I annen omgang fortsatt Russland å dominere, og var hele tiden ett mål foran. Men midtveis i omgangen snudde det – anført av en råsterk Veronica Kristiansen og en bunnsolid Silje Solberg. Norge vant til slutt 23-21.

Norge tar dermed med seg fire poeng til hovedrunden, mens russerne ikke tar med seg noen etter å ha tapt mot Norge og Romania.

Nå venter danskene

Norges neste motstander blir Danmark søndag. Også danskene tar med seg fire poeng inn i hovedrunden. Thorir Hergeirssons jenter møter så Ungarn (tar med seg 0 poeng) tirsdag og Tsjekkia (tar med seg to poeng) onsdag.

Norge hadde «hjemmebanefordel», med et soleklart flertall på tribunene i Helsingborg, men den norske åpningen var fryktelig. Nora Mørk bommet to ganger, Stine Bredal Oftedal én – og i den andre enden av banen ble Norge utspilt.

Jevgenij Trefilovs russiske kvinner ledet 4-0 før det hadde gått fem minutter, og det tok seks minutter og 46 sekunder før Norge scoret – på straffekast (Mørk).

– Vi er ikke trofaste nok i grunnspillet vårt, oppsummerte TV 3s ekspert Frode Kyvåg.

Målvakt Silje Solberg og Veronica Kristiansen var de første som begynte å ta tak, og matchen ble jevnere og jevnere. Etter 23 minutter sto det endelig likt: 8-8.

Nora Mørk begynte å treffe, men det måtte et Silje Waade-skudd til for å sende Norge i ledelsen. Ett og et halvt minutt før hvilen var de norske jentene foran for første gang (11-10). Stillingen til pause var 11-11.

Silje Solberg reddet 11 av 13 distanseskudd og ble kåret til kampens beste spiller.

