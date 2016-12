HELSINGBORG (VG) (Norge-Russland 23-21) Den skadeskutte russiske bjørnen var i ferd med å rive Norge i fillebiter, men de norske håndballjentene våknet i tide.

– Herregud, så godt det er å vinne! Og så deilig å spille på lag med andre, når man ikke har en så god dag selv. Det er egentlig helt sykt at vi slo dem i dag, sa Nora Mørk til TV 3.

Overfor VG oppsummerer Mørk på denne måten:

– Rotete, vanskelig og helt sykt deilig å vinne på en middels dag. Det var vanskelig utpå der. Jeg må si at de spiller godt, for jeg treffer ikke nivået mitt i dag.

Mørk møtte pressen med blodig leppe og kloremerker på halsen.

– Det er fortjent så dårlig som jeg var, svarer hun kontant.

Thorir: – Nei!

Landslagssjef Thorir Hergeirsson omtalte Russland som et skadeskutt rovdyr før fredagens EM-match i Helsingborg – og Norge havnet tidlig i alvorlig knipe.

– Det var en ekstremt god start av Russland, vi klarte ikke å komme opp i det tempoet. Etter 0-4 reiste vi oss, sier Hergeirsson til VG.

Norge ble filleristet i åpningsminuttene, men fikk spilt av seg det verste sjokket – og kunne til slutt gå til pause med 11-11.

I annen omgang fortsatt Russland å dominere, og var hele tiden ett mål foran. Men midtveis i omgangen snudde det – anført av en råsterk Veronica Kristiansen og en bunnsolid Silje Solberg. Norge vant til slutt 23-21.

– Det var utrolig deilig å slå Russland, det er lenge siden vi har slått dem i mesterskap, sa Norges beste spiller, Silje Solberg, til TV 3.

Norge tar dermed med seg fire poeng til hovedrunden, mens russerne ikke tar med seg noen etter å ha tapt mot Norge og Romania.

– Fire poeng kan bli veldig viktig, men det er langt fra nok til å realisere drømmen, sier Hergeirsson til VG.

– Har vi én fot i semifinalen?

– Nei!

– Det at vi går inn i hovedrunden med fire poeng fra denne gruppen...det er nesten mer enn vi kunne håpet på forhånd, sa Mørk.

Nå venter danskene

Norges neste motstander blir Danmark søndag. Også danskene tar med seg fire poeng inn i hovedrunden. Thorir Hergeirssons jenter møter så Ungarn (tar med seg 0 poeng) tirsdag og Tsjekkia (tar med seg to poeng) onsdag.

Norge hadde «hjemmebanefordel», med et soleklart flertall på tribunene i Helsingborg, men den norske åpningen var fryktelig. Nora Mørk bommet to ganger, Stine Bredal Oftedal én – og i den andre enden av banen ble Norge utspilt.

Jevgenij Trefilovs russiske kvinner ledet 4-0 før det hadde gått fem minutter, og det tok seks minutter og 46 sekunder før Norge scoret – på straffekast (Mørk).

– Vi er ikke trofaste nok i grunnspillet vårt, oppsummerte TV 3s ekspert Frode Kyvåg.

Målvakt Silje Solberg og Veronica Kristiansen var de første som begynte å ta tak, og matchen ble jevnere og jevnere. Etter 23 minutter sto det endelig likt: 8-8.

Nora Mørk begynte å treffe, men det måtte et Silje Waade-skudd til for å sende Norge i ledelsen. Ett og et halvt minutt før hvilen var de norske jentene foran for første gang (11-10). Stillingen til pause var 11-11.

Silje Solberg reddet 11 av 13 distanseskudd og ble kåret til kampens beste spiller.