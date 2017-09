Norge med utklassing - Lunde med god VM-søknad

(Norge-Ukraina 35-22) Norge vant enkelt mot Ukraina i kveldens EM-kvalifisering i håndball.

– Vi innfrir på de målene vi har satt oss på forhånd, og da blir det ofte et godt resultat. Men det er vanskelig å måle prestasjonen mot Ukraina som ikke er med i VM. Vi er et godt stykke unna mesterskapsform, men det var et godt tegn, lyder den umiddelbare analysen til landslagssjef Thorir Hergeirrson overfor TV 2 etter seieren.

19-13 til pause ble til 35-22. Likevel har landslagssjefen en del minuser på blokken.

– Jeg savner kanskje litt mer rytme og at vi er mer skjerpet på avslutningene. Vi burde satt en 6-7-8 skudd til og Katrine (Lunde) redder oss ved noen anledninger, sier Hergeirrson som skal ta ut 16 spillere i VM-troppen 7. november.

I den er det bare plass til to keepere. Lunde, som reddet hele 11 skudd bare i førsteomgangen, får konkurranse fra Silje Solberg og Kari Aalvik Grimsbø.

– Jeg vil gjerne til VM, men det er Thorir som bestemmer, sa Lunde til TV 2 etter seieren.

Nora Mørk, som igjen viste fram en del av sine geniale løsninger foran en utsolgt hall i Stjørdal, oppsummerte slik:

– Ukraina er ikke så verst, og vi sliter litt bakover. Men det kom seg veldig.

Norges beste ute på banen var linjespiller Kari Brattset med åtte mål og uten bomskudd.

Norge møter Sveits til helgen.

PS! I den andre kampen i gruppen onsdag slo Kroatia Sveits med 32–28.