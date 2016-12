Nora Mørk vil ikke hviles: – Vi må passe på henne

HELSINGBORG (VG) Nora Mørk (25) ønsker mest mulig spilletid i EM. Men kan etter et tøft år fort få litt hvile mot Kroatia onsdag. Landslagslegen mener det er fornuftig å passe på at det ikke blir for mye for angrepsesset.

– Jeg vil spille så mye som mulig. Jeg er ikke noe bekymret for formen. Kanskje folk har hengt seg opp i at jeg hadde vondt i knærne en dag under Møbelringen. Jeg ville spille dagen etter, men da fikk jeg ikke, sier Nora Mørk til VG. Hun spilte bare to av Norges seks oppkjøringskamper til EM.

Les denne: Nora Mørk slått rett ned – ble forbannet

– Noen dager er dårlige i løpet av sesongen, men jeg har ikke kjent noe etterpå. Som regel så tar jeg litt smertestillende og tar det litt med ro. Så blir ting normalt igjen. Jeg føler meg fin nå, understreker hun.

I åpningskampen mot Romania ble Nora Mørk brukt hele veien i angrep. Hun spilte ikke mer enn 28 minutter totalt. Men det er uansett en kraftig økt å løpe intervaller inn og ut fra innbytterbenken i tillegg til å motta mye juling fra forsvaret.

Herrem hylles: – Verdens beste venstrekant

– Vi må passe på henne. Men det er ikke noe nytt. Nora har jo hatt sine problemer i mange år. Hun har alltid hatt litt tilpasset opplegg på landslaget. Hun har sittet i et hjørne og syklet på en del treningsøkter. Dette er opp til Thorir (Hergeirsson). Det er ingen store hvileskjær i EM, men noen kamper vil være litt enklere enn andre. Vi så i Møbelringen Cup at det også kan gå bra uten Nora, sier landslagslege Nils Ivar Leraand.

Saken fortsetter under videoen av slag som felte Nora Mørk mot Romania.

Kroatene tapte mandag 32–26 for Russland og er regnet som gruppens potensielt svakeste lag. Norge har tatt med seg hele fem venstrehendte spillere til Sverige. Amanda Kurtovic, Silje Kathrine Waade eller Stine Skogrand kan erstatte Mørk bak på banen. Hverken Skogrand eller Aune slapp til mot Romania.

Det kan bli annerledes onsdag kveld.

18 år og EM-klar: Kjerstin er Norges yngste i EM noensinne

– Føler ikke at det er min oppgave å fordele spilletid, men det kan godt hende at det blir fordeling på spilletiden. Det ble det jo også i Møbelringen Cup. Vi får se. Mot Romania handlet det veldig om å vinne. Jeg er klar til alle kamper. det tror jeg ikke noen skal bekymre seg for. Jeg har bare gitt uttrykk for at jeg var sliten etter OL. Men det har vært mest mentalt, mener Nora Mørk selv.

KLARE FOR KROATIA: Nora Mørk sammen med romvenninne og lagkaptein Stine Bredal Oftedal. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Hun er forberedt på at det vil koste mange krefter å slå kroatene, som Nora Mørk aldri har møtt med landslaget.

– Det kommer til å koste. Det vil koste å score mål mot dem. De fikk mange tominuttere og var tøffe mot Russland, mener hun.

Hergeirsson i perlehumør: Fleipet med Neagu før kampen

Nils Ivar Leraand er klar på at de har «kontroll» på knærne til Mørk. De ble operert til sammen seks ganger i 2011 og 2012.

– Hun må ta det litt med ro mellom kampene. Det er spesielt i et OL-år med tre mesterskap i løpet av 13 måneder. Det er økt belastning. Vi må passe på litt. Det gjelder ikke bare Nora, men flere av spillerne. Heidi Løke måtte vi jo sitte på ryggen til og nesten binde hennes fast. Nora har strevd noen år og begynt å skjønt at det er til hennes eget beste, sier landslagslegen.

Oppgjøret mot Kroatia følges opp av toppmøtet med OL-vinner Russland fredag kveld før Norge starter hovedrunden i Helsingborg førstkommende søndag. Dermed kan det se ut som Kroatia-oppgjøret er en gylden mulighet til å la Nora Mørk lade batteriene foran det som kommer.

Norge møter Kroatia onsdag klokken 20.45. Kampen sendes på TV3.