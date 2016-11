Nora Mørk om Malm Frafjord: – Hun er en klassespiller

GAMMEL OG GOD: Marit Malm Frafjord vant EM-gull med Norge allerede for 10 år siden. Nå blir hun igjen en nøkkelspiller under EM i Sverige. Her gratuleres strekspilleren med ett av sine syv mål av kaptein Stine Bredadl Oftedal.

Foto: Carina Johansen

NTB scanpix