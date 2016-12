Nora Mørk møter sin egen trener i EM-åpningen: – Det blir kult

HELSINGBORG (VG) Nora Mørk (25) regner med å møte tøff motstand fra start i håndball-EM. Romania ledes nemlig av hennes egen trener i Györ, Ambros Martin (48).

– Det blir kult, sier Mørk til VG.

Hun er på plass i Sverige foran møtet med Romania i Skåne mandag kveld. Etter å ha fjernet svenske Thomas Rydé etter OL-fiaskoen bruker rumenerne nå euroene på spanjolen, som har ledet Györ til to seire i Champions League de siste sesongene.



– Han har sagt gjentatte ganger at «ikke vær så god i den første kampen, ikke være så god i den første kampen». Jeg har svart at vi jo har en tradisjon for å tape den. Så kanskje du får en god start, forteller Nora Mørk. Angrepsesset har det siste året har opplevd tap for Brasil i OL-åpningen og Russland i VM-premieren.

Hun har gjort suksess som Györ-spiller siden i slutten av august. Ambros Martin har fått henne til å trives i klubben som også har landslagskeeper Kari Aalvik Grimsbø på laget.

MOT SINE EGNE: Györ-trener Ambros Martin møter sin egen Nora Mørk i mesterskapsdebuten som rumensk landslagssjef mandag. Foto: Györi Audi ETO KC

– Det blir spennende å se hva han gjort med Romania i løpet av kort tid. Han er en veldig, veldig god trener, mener Nora Mørk etter en høst som bare har gitt et tap for den ungarske mesterklubben.

– Har Martin en fordel av kjenne deg?

– Nja, kanskje ikke. Jeg tror han kjenner alle så godt uansett og vi kjenner jo også ham. Så vi får bare se, sier Mørk som scoret til sammen 14 mål da rumenerne ble slått i VM-semifinalen i fjor og i gruppespillet av OL i august.

Både Györ og Norge har mistet Heidi Løke denne høsten. Ambros Martin slipper å ta hensyn til sin beste spiller gjennom fire sesonger i Ungarn.

– Hun er en spiller som er vanskelig å erstatte. Med både Marit (Malm Frafjord) og Heidi i OL var vi kjempegodt besatt på streken. Det kommer til å merkes at Heidi er borte. Jeg – og flere – spiller på høy risiko inn til linje, sier Nora Mørk.

Silje Waade har kommet inn og fyller forsvarsoppgaven til Løke.

– Det gjør hun godt. Men jeg tror vi trenger mer enn en spiller for å fylle hullet etter Heidi, mener Mørk.

Nora Mørk spilte ikke generalprøven mot Russland sist helg og sto også over Golden League for Norge i oktober. EM-åpningen kommer bare 107 dager etter OL-avslutningen.

– Det er spesielt og noe helt nytt for mange av oss. Vi har ikke gjort det før. Det blir spennende å se. Det er uansett gøy å spille mesterskap og vi gleder oss.

Nora Mørk svarer ja på spørsmål om hun har vært sliten den siste tiden.

– I Møbelringen Cup kjente jeg at kroppen sa fra og da er det ikke noe vits å pushe det. Jeg vet hva jeg kan og da er det best å være 100 prosent, sier hun.

Nora Mørk har slappet av med familie og venner på to fridager i Oslo sist uke.

I Helsingborg søndag møtte hun igjen omverdenen. Det ga 11 intervjuer på 25 minutter. Nora Mørk var Norges mest omsvermede spiller på pressemøtet før mesterskapet.

– Det går greit. Litt stressende selvfølgelig. Men jeg begynner å bli vant til det, sier hun foran sitt sjette mesterskap for Norge.

Nora Mørk har sluttet å studere tradisjonelle og sosiale medier. Hun skjermer seg under et mesterskap.

– Jeg følger ikke lite med på sosiale medier og leser veldig, veldig lite. Det jeg synes er gøy er å se kule bilder fra kampene. Men ikke så veldig mye annet.

For nå handler alt om å sette på plass Ambros Martin & co.

Norges EM-åpning vises på TV 3 mandag kl. 20.45.