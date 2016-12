Nora Mørk klemte motstanderen: – Dette blir veldig vanskelig

GÖTEBORG (VG) Nora Mørk klemte Yvette Boch og tok en liten runddans med motstanderen dagen før dagen. Etter to stortap på rad har Nederland klar respekt for Mørk og Norge.

Mørks lagvenninner fra Györ er noe skeptiske foran EM-finalen. De fikk bank i fjorårets VM-finale og 10-målstapet fra OLs bronsefinale er åpenbart ikke glemt. Men Nederland satser på at de kan vinne på farten.

– Selvsagt vil vi vinne. Men jeg er sikker på at dette blir veldig vanskelig, sier Yvette Broch etter et svært hjertelig møte med Nora Mørk under EMs mediedag dagen før dagen.

Strekspilleren spiller til daglig sammen med DN nederlandske playmakeren Nycke Groot i Ungarn. Der holder også Nora Mørk og Kari Aalvik Grimsbø til.

– Jeg tror vi har lært av de to kampene, men Norge er utrolig sterke og har spilt riktig bra i EM. Vi er også sterkere. Men vi må være på vårt aller beste for å slå Norge, sier Groot–Nora Mørks nabo på banen i klubblaget.

TOPPMØTE: Nora Mørk møter lagvenninnen i Györ, Nycke Groot, før EM-finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det er veldig deilig å spille på lag med Nora. Hun er en veldig farlig og god spiller, mener Nycke Groot.

– Hun er en så fantastisk jente. En av verdens beste bakspillere. Hun gir aldri opp og slåss alltid til «the bitter end», beskriver Yvette Broch.

– Nederland har mange gode offensive spillere. De er glade i å score mål alle sammen. Selvsagt er Nycke Groot motoren i mye av det som skjer, mener Nora Mørk.

Györ-keeper Kari Aalvik Grimsbø tok kverken på alle Nederlands forhåpninger i både VM og OL.

– Vi får se hvem som står i mål. Silje (Solberg) har jo gjort det veldig godt her. For oss handler det om ikke å ta for enkle avslutninger. Det leser Norge og så løper de kontringer på oss, sier Groot.

– Jeg husker jo de to kampene. Men det kan slå begge veier. EM-finalen blir en helt ny kamp, hevder Grimsbø–og mener hun ikke sitter på noe spesielt trumfkort.

Nederland høvlet over danskene i semifinalen ved hjelp av at de ofte brukte syv spillere i angrep. Pluss at de svarte på danske scoringer med lynhurtige avkast–og scoring direkte. Som oftest regissert av Nycke Groot.

– Nederland er et veldig godt offensivt lag, men er blitt bedre i forsvar siden OL og VM. For oss blir det viktig å spille bedre i forsvar enn dem. Da får vi løpt på dem og scoret flere mål, mener Nora Mørk.

– Det er veldig fett at vi har straffet motstanderne slik kontringsfasen, men det er også det Norge er så gode til, sier Nycke Groot.

– Spesielt i kontra og ankomst blir det viktig å stoppe Nycke, kvitterer Nora Mørk.

– Det blir viktig å løpe veldig mye mot dem. Det gjelder både i kontra og retur.

Mens Norge forberedte seg til EM med to turneringer og seks kamper, spilte ikke Nederland en eneste kamp mellom OL og EM. Danske Helle Thomsen kom inn som trener.

– Det tror jeg var riktig. Kampbelastningen har vørt stor med både og OL og Champions League. Vi hadde bedre utbytte av å trene, mener Groot.

– Laget har forandret seg. Jeg liker måten Helle Thomasen jobber på og måten vi spiller på nå, sier Yvette Broch og mener at pendelen har svingt fra mye individualisme mot lag.

– Jeg har ikke en respekt for Norge på den måten at vi ligger under med to mål når kampen starter. Men jeg har respekt for måte de spiller på, sier Helle Thomsen.

Den danske treneren fikk sparken i FC Midtjylland tidlig i høst og har en kontrakt med Nederland som varer til EM er slutt.

– Da skal jeg hjem til Danmark, legge meg på sofaen og ta en cola, sier suksesstreneren.