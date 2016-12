Nå vil håndballjentene opp med farten: – Vi jobber med saken

HELSINGBORG (VG) Kveldens EM-kamp mot Ungarn handler om mer enn å nå semifinalen. Nå skal de norske jentene få opp farten.

– Vi etterlyser flere kontringsmål og håper vi skal få ut en hel del i dag. Vi jobber med saken, lover trener Mia Høgdahl etter formiddagens trening i Helsingborg Arena.

VG Direkte: Følg Ungarn-Norge fra kl. 18.30

Norge har i EM levert sitt beste forsvarsspill på lang tid. Men den defensive kvaliteten har ikke blitt omsatt i noen kontringsflom. Både mot Russland og Danmark var håndballjentene helt nede på fem kontringsmål.

Det er lite for et landslag som i sine beste stunder har levert mer enn 20 mål etter lynhurtige kontrastøt.

Leste du? Herrem skuffet over TV-bildene fra EM

– Jeg mener at vi skal ha mye mer tempo enn vi har hatt til nå. Det gjelder både i kontringer og ankomstspillet, sier Camilla Herrem til NTB. Veteranen spiller sitt 11. mesterskap for Norge – her kan du lese om hvordan hun rangerer sine 10 første.

Den kjappe venstrekanten er med sine syv kontringsmål Norges toppscorer i denne fasen av spillet. Men hun mener at totalt 23 mål fordelt på fire kamper er altfor lite.

– Vi roer veldig mye ned. Jeg vil at vi kjører litt mer. Dette har vært vår styrke før. Nå har vi roet ned bitte lite for mye. Med det laget vi har, må vi bare kjøre tempo, mener hun.

Pappa om Waade: – Hun har taklet det fantastisk

Camilla Herrem og kantkollega Amanda Kurtovic fikk heller ikke spesielt mange oppspill i det etablerte angrepsspillet da Norge slet tyngre og tyngre etter en god start mot Danmark søndag.

Norge hadde faktisk bare fire avslutninger fra kantene gjennom kampen.

– Vi ønsker mer å jobbe med, sier Kurtovic.

I denne videoen kan du se Herrems aller fineste kontringsmål i EM. Det kom i åpningskampen mot Romania. Sak fortsetter under videoklippet.

– Vi hadde videomøte mandag konkret på angrepsspillet og har fått jobbet med det. Vi ser at vi må jobbe mer i bredden, forklarer trener Høgdahl.

Norge scoret bare åtte mål i den svake 2. omgangen mot danskene. Det er faktisk 141 landskamper siden håndballjentene har scoret mindre på 30 minutter (mot Frankrike sommeren 2011).

Både Nora Mørk og Veronica Kristiansen hadde vondt søndag. Mørk meldte seg kampklar rett etter rumpesmellen, mens Kristiansen hadde en dårlig natt etter å ha fått et kne i hoftekammen.

– Det er lungt. Hun er med. Ingen problemer, lover Høgdahl.

Danskene ble sinte: Norske journalister flytter etter julestrømpebråk

Ungarn slo Norge i en helt betydningsløs EM-kamp i 2014, men har ikke slått Norge i en viktig kamp på mer enn 10 år. Resultatene med den nye, danske treneren Kim Rasmussen har ikke vært imponerende i Sverige.

Med andre ord: Norge er stor favoritt til å vinne og endelig sikre seg plass i semifinalen, som spilles i Göteborg fredag.

Mia Høgdahl sier dette om ungarerne:

– De jobber hele tiden og har en helt annen lagmoral når de ligger under. De har intensitet og er dynamiske. Så det tror jeg blir en morsom kamp. Svakheten er at de har et nytt lag som ikke er samspilt. Med vårt fysiske forsvarsspill skal vi holde dem unna. Det er vår styrke.