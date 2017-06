Nå redder Katrine Lunde igjen: Melder seg på i VM-kampen

FOLLO (VG) (Norge-Frankrike 24-21) Hun har blitt droppet i to av de tre siste mesterskapene. Men nå melder Katrine Lunde (37) seg på i kampen om VM-plass. Keeperen var glimrende da Frankrike ble slått.

– Jeg føler jeg er på vei opp igjen. Den første halvdelen av denne sesongen var ikke bra. Jeg er fornøyd med måten jeg kom tilbake på etter jul etter mye dårlig spill, sa svært meriterte Lunde til NTB før kampen.

Grimsbø operert: Vant Champions League med skade

På Langhus åpnet hun med et en perfekt kontringspasning til debutant Jeanett Kristiansen. Det satte tonen for både Lunde og Norge. Hun viste gammel storhet med 50 prosent redninger før pause.

– Hun står glimrende, kommenterte TV Norges ekspert, Ole Gustav Gjekstad.

Frankrike hang ikke med et Norge med fem debutanter og bare seks EM-vinnere på laget. De franske jentene tok sølv i OL og bronse i EM, men ble før pause herjet med av et Norge som nå har vunnet 19 kamper på rad siden det bitre tapet for Russland i OL.

Kari Aalvik Grimsbø og Silje Solberg var gode for Norge i EM, men Lunde ser ut til å kunne utfordre dem nok en gang. Det er neppe plass til mer enn to målvakter i troppen til VM i Tyskland i desember.

BANENS BESTE: Katrine Lunde reddet til og med øynene lukket. Keeperen ble kåret til banens beste. Foto: Svein-André Svendsen

Lunde vender hjem til Kristiansand etter 13 sesonger ute i Europa som blant annet har gitt fire seire i Champions League med Viborg og Györ. Men det har gått litt tyngre etter at hun ble mor og flyttet til Russland.

Nora Mørks tøffeste sesong: – Jeg har stått opp for meg selv

Nå skal hun spille for Vipers der tvillingsøsteren Kristine Lunde-Borgersen gjør comeback i Marta Tomacs skadefravær. Kristiansand-laget ser ut som en seriefavoritt.

– Jeg gleder meg veldig til å være en del av det. De har jobbet godt mens jeg har vært borte. Gøy å komme hjem mens de er på topp. Jeg håper jo at vi kan kvalifisere oss for mesterligaen, sier Lunde til NTB.

Hun startet samarbeidet med Jeanett Kristiansen med to målgivende pasninger før pause. Søsteren til Veronica Kristiansen var frekk i debuten og satte inn fire mål i en førsteomgang Lunde dominerte sammen med spillesugen Stine Bredal Oftedal.

Håndballjentene ledet flere ganger med syv mål, ved pause sto det 15–10 og i starten av 2. omgang kladdet det litt mer uten Stine Bredal Oftedal på banen. Før debutant Kristin Venn fulgte opp Jeanett Kristiansen med to flotte scoringer fra venstrekanten.

Gutta med ny storseier: Vinn eller forsvinn mot Litauen

Men Frankrike spiste seg tilbake i kampen. Etter et kvarter på benken kom landslagskaptein Bredal Oftedal tilbake. Med 10 minutter igjen sto det 19-19. Lunde fikk ikke lenger den samme hjelpen av forsvaret.

Men Stine Bredal Oftedal satte en straffe før hun spilte gjennom søsteren Hanna. Hun knuste sitt første landslagsmål i krysset til 21-19 før Lunde tvang et straffekast i tverrliggeren. Kaptein-Stine ordnet to nye scoringer nesten på egenhånd.d

Tonje Løseth fikk avslutte kvelden med å harme inn 24-21 på kontring.

PS! Til slutt ble Linn-Kristin Riegelhuth Koren takket av som landslagsspiller i hjemkommunen. Den 32-årige Larvik-spilleren sa stopp sist vinter etter 279 landskamper, 971 scoringer, åtte mesterskapsgull og til sammen 12 medaljer i mesterskap.