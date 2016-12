Nå kommer kampen Norge pleier å tape

HELSINGBORG (VG) Stine Bredal Oftedal & co. har vunnet 12 strake kamper – fem av dem i EM – men det kan bli verre mot Tsjekkia i kveld.

Håndballjentene har allerede vunnet hovedrunden. Matchen er betydningsløs. Norge var i en helt identisk situasjon både under EM i 2014 og 2012. Begge ga svake kamper og tap for henholdsvis Ungarn og Danmark.

– Heldigvis betyr ikke kampen noe for Tsjekkia heller. Den kunne vært følsom for fair play. Men her er det ingen som kan beskylde oss for noen ting. Vi kommer til å matche vårt lag med tanke på videreutvikling i turneringen. Så resultatet blir sekundært ja, bekrefter Mats Olsson på VGs spørsmål.

Saken fortsetter under videoen om uavgjortdramatikken mellom Russland og Danmark.

Keepertreneren møtte pressen i formiddag. Laget har kuttet ut den vanlig halltreningen og pleiet heller kroppen på et treningssenter. Olsson opplyser at alle spillerne vil være med, men at laget skal disponeres annerledes enn tidligere i mesterskapet.

– Naturligvis kommer vi til bruke mange av spillerne i dag, men ingen skal stå over. Vi vil ikke at noen skal ha helt fri. Det er et poeng at alle får 10, 15 eller 20 minutter, sier Olsson.

Forsvarssjef og strekspiller Marit Malm Frafjord har spilt tre timer og 56 minutter i de fem første EM-kampene. Det ligger an til at Norges mest benyttede spiller får en roligere kveld.

– Det er meningen av Vilde (Ingstad) skal ha mer spilletid enn Marit ja, bekrefter Mats Olsson.

Han avkrefter derimot at Norge har planer om å bytte ut neon av spillerne før semifinalen.

Olsson vil ikke peke på noen ønskemotstander i fredagens semifinale. Akkurat nå ligger det an til å bli Frankrike, men kveldens kamper i Göteborg kan endre bildet og i stedet gi Norge Nederland eller Tyskland som første motstander i Scandinavium.

– Nederland har vært bedre enn i OL, Frankrike har til tider spilt fantastisk, mens tyskerne er raske. Jeg vet rett og slett ikke, svarer Nora Mørk på VGs spørsmål om jentene ønsker.

Situasjonen er forblir uendret om Nederland og Frankrike vinner sine kamper mot henholdsvis Spania og Serbia i Göteborg. Tyskland kan kun blande seg inn om de tar poeng mot Sverige.

Også i Norges pulje ligger det an til drama. Romania har for øyeblikket billetten til medaljekampen, men kan miste semifinaleplassen til Danmark. Men danskene må vinne for å komme seg videre. Romania klarer seg med uavgjort.

Norge-Tsjekkia, kl. 20.45, TV 3