Nå går det strake veien til semifinalen

HELSINGBORG (VG) (Norge-Russland 23-21) Bare en sensasjon kan stoppe håndballjentenes vei mot semifinalen i Göteborg fredag.

Svært mye rart skal skje om Danmark, Tsjekkia og Ungarn skal klare å stoppe en norsk EM-buss som er svært godt gående. Vi sier som DDE:

Vi kjøre E6, den strakaste vei’n!

21 mil på paddeflat europavei mellom de to byene på den svenske vestkysten. Det er hva som skiller Norge fra medaljekampene den siste helgen før jul. Ingen tror de blir hindret av tre nasjoner dette landslaget tradisjonelt har et godt tak på.

Vant igjen: Norge slo tilbake etter marerittstart

Nå kreves det en profesjonell jobb i minst to av de tre kampene frem til onsdag for å komme til Göteborg. Men vær oppmerksom på Danmarks fremgang. Tre strake seire i gruppespillet er uansett sterkt, men danskene røk to ganger for Norge oppkjøringen. De gleder seg nok ikke vilt til søndag kveld.

EM-veien videre

Kampene i hovedrunden. Alle spilles i Helsingborg Arena. Søndag: Norge-Danmark, kl. 20.45. Tirsdag: Norge-Ungarn, kl. 18.30 Onsdag: Norge-Tsjekkia, kl. 20.45 Alle kampene sendes på TV 3.

Og ærlig talt: Noen som tror tidenes EM-nasjon (6 gull) ikke har rutine, spill og kraft til å takle denne oppgaven?

Starten var elendig mot russerne. Men Norge kom seg inn i kampen via noen redninger av Silje Solberg og Veronica Kristiansens raske bein. Til slutt leverte de jentenes to beste prestasjoner hittil i EM. Det stemmer med EM-oppkjøringen der ingen har gjort seg sterkere bemerket enn nettopp Solberg og Kristiansen.

Norge har løftet på en god del etter problematisk OL, mens russerne må bruke tid på et generasjonsskifte. Dette tapet setter dem i en nesten umulig situasjon i forhold til å nå semifinalen. Norge og Danmark ligger fire poeng foran.

Les også: Her kan du sette børs på de norske spillerne

Jevgenij Trefilov har i tillegg til OL-gullet også vunnet VM fire ganger. Det er neppe tilfeldig at Russland ikke har vunnet EM. De kan umulig prioritere det kontinentale mesterskapet like høyt som de to verdensomspennende.

Annerledes med Norge. Dette EM kom bare 107 dager etter den siste kampen i OL. Det ser ikke ut som det betyr noe. Hverken for motivasjonen for å gi alt eller for den alltid krevende nøyaktigheten som må til når kampene kommer annenhver dag i mesterskap.

OL fikk en noe brutal slutt da Thorir Hergeirsson hevet stemmen på banketten i Rio. Men det virker som ettervirkningen av den påståtte tordentalen er minimale i laget. Her har det åpenbart blitt ryddet opp.

Tjener fett: Herrem vil kjøpe hus hjemme



ANALYSE: VG-sportens håndballreporter Jostein Overvik.

Det er i alle fall en svært samlet gjeng som har spilt i Sverige denne uken. Taklingene er flere og forsvarsspillet er tydelig forbedret. Det har vært oppgave nummer en etter at Russland hamret inn 38 baller i det norske målet på 70 minutter i OL-semifinalen.

Nå slapp Norge bare inn 21 på 60. Riktig nok mot bare syv russiske OL-vinnere, men forbedringen er likevel markant.

På hver 10 minuttersperiode i OL-tapet slapp Norge inn 5,4 mål. I Helsingborg var baklengstallet redusert til 3,5 mål. Rent matematisk gir det en frem gang på 35 prosent!

Angrepsspillet har ikke fungert like bra, men mot russerne handlet det mye om svak skyting på en god russisk keeper. Sjansene var der. Nora Mørk bommer neppe på syv av 12 skudd mot danskene søndag.

Sett denne? Russland-treneren feiret OL-gullet med automatvåpen

Det virker også å ha vært vellykket å trekke keepertrener Mats Olsson inn på benken under kampene. Det kloke håndballhodet hans fyller ut kunnskapen til Hergeirsson og Mia Høgdahl.

Og Olssons ro er helt ubetalelig.

Fortsatt har mange trøbbel med å forstå at toppscoreren i Champions League, Linn-Kristin Riegelhuth Koren, ikke er med. Selvsagt har 32-åringen både kvaliteter og erfaring som går utenpå for eksempel Malin Aune (21).

Jentene fikk viljen sin: Endringer på laglederbenken

Men det går an å forstå at Hergeirsson søker fornyelse på denne måten. Norge har i tillegg trukket inn to store talent både når det gjelder fysikk og spill, Silje Waade (22) og Kjerstin Boge Solås (18). For et lag som vil ha suksess i hvert mesterskap kan ikke fremtiden tas i et jafs etter hvert OL. Generasjonsskiftet må skje hele tiden.

Hvor denne EM-reisen ender?

Ikke noe er selvsagt. Men nå er Norge EM-favoritter. Til stor glede for de 5000 nordmennene som har sikret seg billetter til Scandinavium finalehelgen.

De blir neppe skuffet.